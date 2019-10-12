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ЧМ по спортивной гимнастике

Американка Байлз повторила рекорд по количеству наград ЧМ по спортивной гимнастике

22-летняя Симона Байлз на чемпионате мира - 2019 выиграла золото в опорном прыжке, завоевав 23-ю медаль на мировых первенствах и повторив достижение советского гимнаста Виталия Щербо
Симона Байлз PA-EFE/DANIEL KOPATSCH
Описание
Симона Байлз
© PA-EFE/DANIEL KOPATSCH

ШТУТГАРТ /Германия/, 12 октября. /ТАСС/. Американская гимнастка Симона Байлз завоевала 23-ю награду на чемпионатах мира, повторив рекорд советского и белорусского гимнаста Виталия Щербо. Американка стала первой в опорном прыжке на чемпионате мира - 2019 в немецком Штутгарте.

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22-летняя Байлз показала результат 15,399 балла. Второй стала ее соотечественница Джейд Кэри (14,883), третьей - британка Элисса Дауни (14,816). Россиянка Лилия Ахаимова заняла седьмое место (14,366).

Байлз завоевала 23-ю награду на чемпионатах мира (17 золотых, три серебряные и три бронзовые), столько же наград на чемпионатах мира в активе у Виталия Щербо, который представлял команды СССР, СНГ и Белоруссии (12-7-4), завоевав 15 из 23 медалей в составе сборной Белоруссии. Американка впервые взошла на пьедестал на мировых первенствах в 2013 году, Щербо завоевал все свои награды на чемпионатах мира в период с 1991 по 1996 год. Позднее в субботу Байлз выступит в финале в упражнении на разновысоких брусьях. Если гимнастка попадет на пьедестал, то станет самым титулованным спортсменом среди женщин и мужчин на чемпионатах мира по спортивной гимнастике.

Байлз является четырехкратной олимпийской чемпионкой. В августе 2019 года Байлз стала первой гимнасткой, сумевшей выполнить на официальных соревнованиях двойное сальто назад в группировке с поворотом на 1080 градусов. В августе 2016 года, по данным хакерской группы Fancy Bears, допинг-тест спортсменки дал положительный результат на метилфенидат (психостимулятор), при этом она не нарушила антидопинговые правила, так как имела разрешение на применение запрещенных препаратов из-за синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

В медальном зачете чемпионата мира в Штутгарте лидирует сборная США - четыре медали (три золотые, одна серебряная). Второе место занимает команда России (2-2-1), третье - сборная Филиппин (1-0-0). Чемпионат мира по спортивной гимнастике завершится в воскресенье.

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ЧМ по спортивной гимнастике
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