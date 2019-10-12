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Хоккей с мячом

Определились все участники плей-офф Кубка мира по хоккею с мячом

На этой стадии сыграют четыре российских и четыре шведских клуба

ТАСС, 12 октября. "Уральский трубник" из Первоуральска проиграл шведскому "Болльнесу" со счетом 1:3 в заключительном матче группового этапа Кубка мира по хоккею с мячом. Турнир проходит в шведском Сандвикене.

В составе победителей голы забили Андреас Вест (24-я минута), Пер Хельмюрс (27) и Филип Флодстам (43). У проигравших отличился Дмитрий Ширяев (55).

В турнирной таблице группы E "Уральский трубник" по итогам трех матчей занял второе место, набрав 6 очков. "Болльнес" с 9 очками стал первым, на третьей строчке расположился шведский "Эдсбюн" (3 очка), четвертой - шведский "Обу Тьюреда" (0).

Определились все участники четвертьфиналов. "Уральский трубник" в 1/4 финала сыграет с "Болльнесом", московское "Динамо" - с красноярским "Енисеем", хабаровский "СКА-Нефтяник" - со шведским клубом АИК, "Вилла" (Швеция) - с "Сандвикеном" (Швеция). Четвертьфинальные встречи стартуют позднее в субботу.

Кубок мира завершится 13 октября. Самым титулованным клубом является шведский "Болтик", который побеждал шесть раз. "Енисей" завоевывал титул четыре раза (1982, 1984, 2011, 2015), московское "Динамо" - три раза (2006, 2007, 2013), по два раза побеждали "Водник" (2003, 2004) и красногорский "Зоркий" (1990, 2012), один раз - казанское "Динамо" (2010).

Теги
Хоккей с мячом
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