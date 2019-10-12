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Сборные по футболу

Тренер киприотов назвал сборную России по футболу сильной и быстрой командой

Отборочный матч чемпионата Европы пройдет в воскресенье, начало - 19:00 мск
Главный тренер сборной Кипра по футболу Ран Бен Шимон EPA-EFE/STRINGER
Описание
Главный тренер сборной Кипра по футболу Ран Бен Шимон
© EPA-EFE/STRINGER

НИКОСИЯ, 12 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу является сильной и быстрой командой. Таким мнением на пресс-конференции перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года поделился главный тренер команды Кипра Ран Бен Шимон.

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Матч сборных Кипра и России пройдет 13 октября в Никосии, начало - 19:00 мск.

"Завтра мы будем играть против сильной и быстрой команды, - сказал Шимон. - Я выражаю большое уважение главному тренеру Станиславу Черчесову, Россия играет в современный и оборонительный футбол, но думаю, что это будет последний комплимент. Наша команда хочет победы, новых высот, нам нужна поддержка каждого болельщика завтра. Мы хотим достичь результата против такой сильной команды, жду с нетерпением этого вызова для наших футболистов".

Шимон отметил, что в игре против сборной России киприоты получат ценный опыт. "Где нужно надавить, чтобы обыграть Россию? Нет сейчас столько времени, чтобы объяснять всю стратегию игру. Мы будем идти до победного, пытаться показать хороший футбол. Я уверен, что Россия будет менять свои тактические схемы, демонстрация одного и того же фильма надоедает всем", - добавил он.

Защитник сборной Кипра Андреас Каро ожидает интересной игры в воскресенье. "Завтра мы играем против очень сильной команды, но мы тоже сильны. Наши футболисты хорошо подготовлены, надеемся, что завтра будет отличная игра. Если тренер решит выпустить меня в стартовом составе, то я выложусь на максимум", - отметил футболист.

Чтобы досрочно выйти в финальный раунд чемпионата Европы, подопечным Станислава Черчесова достаточно не проиграть киприотам. В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом - сборная Казахстана (7), пятом - команда Шотландии (6), шестом - сборная Сан-Марино (0).

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