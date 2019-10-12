Российский гимнаст Белявский стал восьмым на чемпионате мира в упражнении на коне

ШТУТГАРТ /Германия/, 12 октября. /ТАСС/. Российский спортсмен Давид Белявский занял восьмое место в упражнении на коне на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в немецком Штутгарте.

27-летний спортсмен показал результат 13,566 балла, победу одержал британец Макс Уитлок (15,500), второе место занял представитель Тайваня Ли Чи Кай (15,433), третье - ирландец Рис Маккленаган (15,400). Маккленаган стал первым ирландцем в истории, сумевшим завоевать награду на чемпионатах мира по спортивной гимнастике.

На чемпионате мира 2017 года Белявский стал вторым в данном виде программы, всего в активе сборной России одна золотая, одна серебряная и три бронзовые медали в упражнении на коне. На счету советских гимнастов семь золотых, четыре серебряные и три бронзовые награды.

Белявский является серебряным (команда) и бронзовым призером (брусья) Олимпийских игр 2016 года, также он завоевал одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды на чемпионатах мира. Спортсмен трижды побеждал на Европейских играх, шесть раз на чемпионатах Европы и один раз на Универсиаде.

В медальном зачете чемпионата мира в Штутгарте лидирует сборная США - четыре медали (три золотые, одна серебряная). Второе место занимает команда России (2-2-1), третье - сборная Великобритании (1-0-1). Позднее в субботу пройдут финалы в упражнении на разновысоких брусьях у женщин и кольцах у мужчин. Чемпионат мира по спортивной гимнастике завершится в воскресенье.