Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по спортивной гимнастике

Российский гимнаст Белявский стал восьмым на чемпионате мира в упражнении на коне

Чемпионом мира в данном упражнении стал британец Макс Уитлок
Давид Белявский EPA-EFE/RONALD WITTEK
Описание
Давид Белявский
© EPA-EFE/RONALD WITTEK

ШТУТГАРТ /Германия/, 12 октября. /ТАСС/. Российский спортсмен Давид Белявский занял восьмое место в упражнении на коне на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в немецком Штутгарте.

На эту тему
"Ребят, привыкайте". Гимнасты Нагорный и Далалоян подтвердили статус сильнейших в мире

27-летний спортсмен показал результат 13,566 балла, победу одержал британец Макс Уитлок (15,500), второе место занял представитель Тайваня Ли Чи Кай (15,433), третье - ирландец Рис Маккленаган (15,400). Маккленаган стал первым ирландцем в истории, сумевшим завоевать награду на чемпионатах мира по спортивной гимнастике.

На чемпионате мира 2017 года Белявский стал вторым в данном виде программы, всего в активе сборной России одна золотая, одна серебряная и три бронзовые медали в упражнении на коне. На счету советских гимнастов семь золотых, четыре серебряные и три бронзовые награды.

Белявский является серебряным (команда) и бронзовым призером (брусья) Олимпийских игр 2016 года, также он завоевал одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды на чемпионатах мира. Спортсмен трижды побеждал на Европейских играх, шесть раз на чемпионатах Европы и один раз на Универсиаде.

В медальном зачете чемпионата мира в Штутгарте лидирует сборная США - четыре медали (три золотые, одна серебряная). Второе место занимает команда России (2-2-1), третье - сборная Великобритании (1-0-1). Позднее в субботу пройдут финалы в упражнении на разновысоких брусьях у женщин и кольцах у мужчин. Чемпионат мира по спортивной гимнастике завершится в воскресенье.

Теги
ЧМ по спортивной гимнастике
Реклама на ТАСС
КХЛ
Хохлачев: хоккеисты "Амура" заслужили победу в матче со "Спартаком"
Форвард красно-белых не смог объяснить проблемы команды в матчах с командами из нижней части таблицы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС