Клаудио Раньери назначен главным тренером футбольного клуба "Сампдория"

ТАСС, 12 октября. Итальянский специалист Клаудио Раньери назначен на пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Сампдория". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Контракт с 67-летним тренером рассчитан до лета 2021 года. На этом посту Раньери сменил Эусебио Ди Франческо, который 7 октября был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

Последним клубом, который возглавлял Раньери, была итальянская "Рома". Тогда на посту наставника римской команды Раньери также сменил Ди Франческо. Раньери возглавлял "Рому" в период с 2009 по 2011 год, став серебряным призером чемпионата страны сезона-2009/10, однако в следующем сезоне контракт с клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Помимо "Ромы", Раньери тренировал итальянские "Кальяри", "Наполи", "Фиорентину", "Ювентус", "Интер" и "Парму", испанские "Валенсию" и "Атлетико", английские "Челси" и "Лестер", команды чемпионата Франции "Монако" и "Нант". Итальянский специалист является обладателем Кубка и Суперкубка Италии, Кубка Испании, Кубка Интертото и Суперкубка УЕФА. Также он стал чемпионом Англии сезона-2015/16 с "Лестером". В 2016 году Раньери был введен в Зал славы итальянского футбола.

"Сампдория" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав три очка после семи матчей.