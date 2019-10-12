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Футбол в Италии

Клаудио Раньери назначен главным тренером футбольного клуба "Сампдория"

Он сменил Эусебио Ди Франческо, клуб занимает последнее место в чемпионате Италии

ТАСС, 12 октября. Итальянский специалист Клаудио Раньери назначен на пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Сампдория". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Контракт с 67-летним тренером рассчитан до лета 2021 года. На этом посту Раньери сменил Эусебио Ди Франческо, который 7 октября был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

Последним клубом, который возглавлял Раньери, была итальянская "Рома". Тогда на посту наставника римской команды Раньери также сменил Ди Франческо. Раньери возглавлял "Рому" в период с 2009 по 2011 год, став серебряным призером чемпионата страны сезона-2009/10, однако в следующем сезоне контракт с клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Помимо "Ромы", Раньери тренировал итальянские "Кальяри", "Наполи", "Фиорентину", "Ювентус", "Интер" и "Парму", испанские "Валенсию" и "Атлетико", английские "Челси" и "Лестер", команды чемпионата Франции "Монако" и "Нант". Итальянский специалист является обладателем Кубка и Суперкубка Италии, Кубка Испании, Кубка Интертото и Суперкубка УЕФА. Также он стал чемпионом Англии сезона-2015/16 с "Лестером". В 2016 году Раньери был введен в Зал славы итальянского футбола.

"Сампдория" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав три очка после семи матчей.

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