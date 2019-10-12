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ЧМ по спортивной гимнастике

Гимнаст Белявский считает случайностью падение в ходе упражнения на коне в финале ЧМ

Россиянин показал в финале восьмой результат

ШТУТГАРТ /Германия/, 12 октября. /ТАСС/. Россиянин Давид Белявский объяснил случайностью свое падение в упражнении на коне в ходе финала чемпионата мира по спортивной гимнастике в Штутгарте в отдельных видах. Об этом спортсмен сообщил в субботу журналистам.

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Первый день финалов в отдельных видах в рамках чемпионата мира в Штутгарте проходит в субботу. Белявский, выступавший в упражнениях на коне, допустил падение в конце программы и занял восьмое место. Чемпионом мира в данном упражнении стал британец Макс Уитлок, набравший 15,500 балла.

"Будем честны, оценки [Уитлока], которые я сейчас видел, мне их было не получить, - сказал он. - Максимальная оценка, которую я получал на этом снаряде, - 15,5, до тройки этого все равно бы не хватило, значит, нужно больше работать. А падение - это чистая случайность, просто соскользнул".

Также 27-летний спортсмен подвел итоги своего выступления на турнире. "Собой я полностью не могу быть довольным, потому что я очень хотел подготовить на этот турнир многоборье, но в связи с травмами, которые у меня появились после Кубка России, мне не удалось это, - сказал он. - На Европейских играх я, вроде, уже начал набирать форму, делать все шесть снарядов, но вот опять случилось, и на чемпионат мира пришлось готовить три. Я был готов на все 100 процентов их выполнять, на всех контрольных тренировках, которые я проходил, я получал хорошие баллы, а сюда приехал - и брусья что-то не пошли".

"Да, конечно [есть амбиции в личном многоборье], я спокойно могу быть в тройке лидеров, потому что судя по баллам, которые набирают ребята, это вполне реально, - добавил Белявский. - Это уже давно такой слух идет [что Белявский стареет], наверное, с тех пор, как Артур [Далалоян] с Никитой [Нагорным] появились. Естественно такие разговоры идут, но мне без разницы, мне все равно надо работать, их обыгрывать, у меня стоит такая задача".

Чемпионат мира завершится в воскресенье.

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ЧМ по спортивной гимнастике
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