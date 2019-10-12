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WTA

Александрова не смогла выйти в финал теннисного турнира в Линце

В полуфинале она уступила Елене Остапенко из Латвии
Екатерина Александрова Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Екатерина Александрова
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 12 октября. Россиянка Екатерина Александрова уступила Елене Остапенко из Латвии в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце. Призовой фонд турнира составляет $250 тыс.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 7:5 в пользу 24-летней латвийской спортсменки. Теннисистки провел пятый очный матч, Остапенко победила дважды, Александрова - трижды.

В финале Остапенко сыграет с 15-летней американкой Кори Гауфф, которая в своем полуфинале оказалась сильнее немки Андреа Петкович. Гауфф стала самой молодой финалисткой турнира WTA с 2004 года, когда чешка Николь Вайдишова выиграла турнир в Ташкенте в возрасте 15 лет.

24-летняя Александрова занимает 35-е место в рейтинге WTA, ее высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2019). Остапенко - 72-я ракетка мира, победительница Открытого чемпионата Франции (2017).

В прошлом году Александрова уступила в финале турнира в Линце итальянке Камиле Джорджи (3:6, 1:6). Соревнования завершатся в воскресенье.

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