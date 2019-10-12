Гимнастка Мельникова довольна своим выступлением в финале ЧМ на брусьях

ШТУТГАРТ /Германия/, 12 октября. /ТАСС/. Россиянка Ангелина Мельникова положительно оценила свое выступление в финале в отдельных видах на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте в упражнении на разновысоких брусьях. Об этом она сообщила журналистам после соревнований.

Первый день финалов в отдельных видах в рамках чемпионата мира в Штутгарте проходит в субботу. Мельникова заняла четвертое место. Выиграла дисциплину бельгийка Нина Дервель, второй стала Ребекка Дауни (Великобритания), третьей - Суниса Ли (США). Четырехкратная олимпийская чемпионка американка Симона Байлз заняла пятое место.

"Я очень-очень рада, это мой первый раз, когда я на чемпионате мира попала в финал на брусьях, - сказала спортсменка. - Этот снаряд очень тяжело мне дается, трудно его тренировать, я очень рада, что мне удалось сделать базу, мое исполнение было не очень плохим, как мне кажется. Бывало и хуже, я довольна, что я четвертая, это очень круто, хороший результат для меня".

Мельникова добавила, что перед финалом не рассчитывала на борьбу за призовую тройку. "На самом деле не рассчитывала, что удастся побороться за медали, потому что я очень много проигрываю в качестве обычно, - сказала она. - Но все же я надеялась на лучшее, у меня была задача была сделать мою базу полную, потому что я выполняю ее не так часто. Задача выполнена, я старалась".

Гимнастка Спиридонова заявила, что не оправдала ожиданий в финале ЧМ на брусьях

Российская гимнастка Дарья Спиридонова, ставшая шестой, заявила, что не смогла оправдать ожиданий в финале.

"Не смогла я оправдать ожидания, не получилось сделать идеальное исполнение, к сожалению, - сказала она. - Все пошло не так с самого начала, что лишило меня шансов. Мне надо было сделать хорошо свою программу, но я пролетела все стойки, и оценку вы видели. Нервы немножко подвели, надо было поспокойнее выходить, а я перенервничала и хотела быстрее все сделать".

Чемпионат мира завершится 13 октября.