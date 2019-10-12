Призер ОИ Мельникова стала четвертой в упражнении на разновысоких брусьях на ЧМ

ШТУТГАРТ /Германия/, 12 октября. /ТАСС/. Россиянка Ангелина Мельникова заняла четвертое место в упражнении на разновысоких брусьях на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в немецком Штутгарте.

19-летняя россиянка показала результат 14,733 балла. Победу одержала бельгийская спортсменка Нина Дерваль (15,233), второй стала британка Ребекка Дауни (15,000), третьей - американка Суниса Ли (14,800). Россиянка Дарья Спиридонова стала шестой (14,633), американка Симона Байлз заняла пятое место (14,700). Дерваль стала двукратной чемпионкой мира, она единственная спортсменка из Бельгии, побеждавшая на чемпионатах мира по спортивной гимнастике.

Мельникова является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в команде, также в ее активе две серебряные и одна бронзовая награда мировых первенств (одно серебро и одна бронза на текущем турнире). Мельникова дважды побеждала на Европейских играх и трижды на чемпионатах Европы.

Спиридонова, которой в июле исполнился 21 год, также стала серебряным призером Олимпиады 2016 года в команде, она один раз побеждала на чемпионате мира, по два раза на чемпионатах Европы и Универсиаде.

Ранее в субботу Байлз завоевала 23-ю награду на чемпионатах мира (17 золотых, три серебряные и три бронзовые), столько же наград на чемпионатах мира в активе у Виталия Щербо, который представлял команды СССР, СНГ и Белоруссии (12-7-4). В воскресенье Байлз выступит в двух видах программы, если гимнастка попадет на пьедестал хотя бы в одном из них, то станет самым титулованным спортсменом среди женщин и мужчин на чемпионатах мира по спортивной гимнастике.

В медальном зачете чемпионата мира в Штутгарте лидирует сборная США - пять медалей (три золотые, одна серебряная, одна бронзовая). Второе место занимает команда России (2-2-1), третье - сборная Великобритании (1-1-1). Чемпионат мира завершится в воскресенье.