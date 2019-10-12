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КХЛ

Дубль Яшкина помог московскому "Динамо" одержать победу в матче КХЛ с "Автомобилистом"

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 6:3
Описание
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

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В составе победителей отличились Микс Индрашис (24-я минута), Егор Зайцев (40), Иван Игумнов (48), Дмитрий Яшкин (54, 60) и Игорь Полыгалов (60). У проигравших шайбы забросили Александр Кучерявенко (9), Ефим Гуркин (10) и Брукс Мэйсек (44). Нападающий "Динамо" Индрашис провел 400-й матч в КХЛ, у "Автомобилиста" 500-й матч в КХЛ провел Найджел Доус.

Также в составе "Динамо" 400-й матч за клуб провел Александр Еременко, став пятым в истории отечественного хоккея вратарем, которому удалось преодолеть отметку в 400 матчей за один клуб. Ранее подобного достигали Виктор Коноваленко (450 матчей за горьковское "Торпедо"), Владислав Третьяк (482 матча, ЦСКА), Юрий Шундров (570, киевский "Сокол") и Василий Кошечкин (413, магнитогорский "Металлург").

"Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 19 очков после 17 матчей. "Автомобилист" идет четвертым на Востоке, имея в активе 22 очка после 17 встреч. В следующем матче подопечные Владимира Крикунова на домашней площадке сыграют с "Металлургом", "Автомобилист" на выезде встретится с казанским "Ак Барсом". Обе встречи пройдут 14 октября.

В другом матче игрового дня "Металлург" под руководством Ильи Воробьева на выезде обыграл череповецкую "Северсталь" со счетом 2:1.

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА16111101260-2327
2СКА1782011540-3322
3Витязь1581310240-2525
4Торпедо1863110748-4621
5Динамо Мск1771021633-3619
6Спартак1841213744-5018
7Йокерит1462001540-3917
8Динамо Мн1642021746-4715
9Северсталь1740301940-4915
10Сочи1641013733-4314
11Локомотив1560000932-4212
12Динамо Р16220001222-618
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс15120000353-2824
2Авангард1691012348-3423
3Барыс15110000433-2222
4Автомобилист1763102545-4022
5Адмирал1662200633-3320
6Салават Юлаев1680110637-3419
7Сибирь1580021431-3019
8Трактор1962011932-4418
9Куньлунь1641201834-4115
10Металлург Мг1750031835-4314
11Амур1740103927-3513
12Нефтехимик18401121036-4613

 

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