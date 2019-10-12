Дубль Яшкина помог московскому "Динамо" одержать победу в матче КХЛ с "Автомобилистом"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.
В составе победителей отличились Микс Индрашис (24-я минута), Егор Зайцев (40), Иван Игумнов (48), Дмитрий Яшкин (54, 60) и Игорь Полыгалов (60). У проигравших шайбы забросили Александр Кучерявенко (9), Ефим Гуркин (10) и Брукс Мэйсек (44). Нападающий "Динамо" Индрашис провел 400-й матч в КХЛ, у "Автомобилиста" 500-й матч в КХЛ провел Найджел Доус.
Также в составе "Динамо" 400-й матч за клуб провел Александр Еременко, став пятым в истории отечественного хоккея вратарем, которому удалось преодолеть отметку в 400 матчей за один клуб. Ранее подобного достигали Виктор Коноваленко (450 матчей за горьковское "Торпедо"), Владислав Третьяк (482 матча, ЦСКА), Юрий Шундров (570, киевский "Сокол") и Василий Кошечкин (413, магнитогорский "Металлург").
"Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 19 очков после 17 матчей. "Автомобилист" идет четвертым на Востоке, имея в активе 22 очка после 17 встреч. В следующем матче подопечные Владимира Крикунова на домашней площадке сыграют с "Металлургом", "Автомобилист" на выезде встретится с казанским "Ак Барсом". Обе встречи пройдут 14 октября.
В другом матче игрового дня "Металлург" под руководством Ильи Воробьева на выезде обыграл череповецкую "Северсталь" со счетом 2:1.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|16
|11
|1
|1
|0
|1
|2
|60-23
|27
|2
|СКА
|17
|8
|2
|0
|1
|1
|5
|40-33
|22
|3
|Витязь
|15
|8
|1
|3
|1
|0
|2
|40-25
|25
|4
|Торпедо
|18
|6
|3
|1
|1
|0
|7
|48-46
|21
|5
|Динамо Мск
|17
|7
|1
|0
|2
|1
|6
|33-36
|19
|6
|Спартак
|18
|4
|1
|2
|1
|3
|7
|44-50
|18
|7
|Йокерит
|14
|6
|2
|0
|0
|1
|5
|40-39
|17
|8
|Динамо Мн
|16
|4
|2
|0
|2
|1
|7
|46-47
|15
|9
|Северсталь
|17
|4
|0
|3
|0
|1
|9
|40-49
|15
|10
|Сочи
|16
|4
|1
|0
|1
|3
|7
|33-43
|14
|11
|Локомотив
|15
|6
|0
|0
|0
|0
|9
|32-42
|12
|12
|Динамо Р
|16
|2
|2
|0
|0
|0
|12
|22-61
|8
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|15
|12
|0
|0
|0
|0
|3
|53-28
|24
|2
|Авангард
|16
|9
|1
|0
|1
|2
|3
|48-34
|23
|3
|Барыс
|15
|11
|0
|0
|0
|0
|4
|33-22
|22
|4
|Автомобилист
|17
|6
|3
|1
|0
|2
|5
|45-40
|22
|5
|Адмирал
|16
|6
|2
|2
|0
|0
|6
|33-33
|20
|6
|Салават Юлаев
|16
|8
|0
|1
|1
|0
|6
|37-34
|19
|7
|Сибирь
|15
|8
|0
|0
|2
|1
|4
|31-30
|19
|8
|Трактор
|19
|6
|2
|0
|1
|1
|9
|32-44
|18
|9
|Куньлунь
|16
|4
|1
|2
|0
|1
|8
|34-41
|15
|10
|Металлург Мг
|17
|5
|0
|0
|3
|1
|8
|35-43
|14
|11
|Амур
|17
|4
|0
|1
|0
|3
|9
|27-35
|13
|12
|Нефтехимик
|18
|4
|0
|1
|1
|2
|10
|36-46
|13