Пятикратный призер ОИ Аблязин стал шестым в упражнении на кольцах на чемпионате мира

ШТУТГАРТ /Германия/, 12 октября. /ТАСС/. Российский гимнаст Денис Аблязин занял шестое место в упражнении на кольцах на чемпионате мира. Соревнования проходят в немецком Штутгарте.

27-летний россиянин показал результат 14,666 балла. Первое место занял турецкий спортсмен Ибрагим Чолак (14,933), второе - итальянец Марко Лодадио (14,900), третье - француз Самир Аит Саид(14,800). Чолак стал первым представителем Турции, выигравшим награду на чемпионатах мира по спортивной гимнастике.

Всего россияне завоевали три серебряные и одну бронзовую награду в данном виде программы на чемпионатах мира (две из них - Аблязин), советские гимнасты - 12 золотых, четыре серебряные и семь бронзовых наград, сборная СНГ - одну золотую и одну бронзовую награду.

Аблязин является трехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр, также в его активе две победы на чемпионатах мира, восемь золотых наград чемпионатов Европы.

Упражнения на кольцах - последняя дисциплина в субботней программе на чемпионате мира, россияне в первый день финалов на отдельных видах не завоевали медалей. В воскресенье, заключительный день соревнований, у мужчин пройдут финалы в опорном прыжке, в упражнениях на параллельных брусьях и перекладине, у женщин - в упражнении на бревне и в вольных упражнениях.

В медальном зачете чемпионата мира в Штутгарте лидирует сборная США - пять медалей (три золотые, одна серебряная, одна бронзовая). Второе место занимает команда России (2-2-1), третье - сборная Великобритании (1-1-1).