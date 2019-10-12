Не повезло. Российские гимнасты остались без медалей в предпоследний день ЧМ

В субботу на чемпионате мира в Штутгарте стартовали финалы в упражнениях на отдельных снарядах

ШТУТГАРТ /Германия/, 12 октября. /ТАСС/. Предпоследний день чемпионата мира по спортивной гимнастике завершился в немецком Штутгарте. В субботу состоялись финалы в отдельных видах, сборная России впервые на турнире осталась без наград. Традиционно финалы на отдельных снарядах на чемпионатах мира проходят в два дня. В Штутгарте в первый из них были запланированы состязания в вольных упражнениях, на коне и на кольцах у мужчин, а также в опорном прыжке и разновысоких брусьях - у женщин. От России в борьбу за медали квалифицировались лидеры - Никита Нагорный, ставший накануне абсолютным чемпионом мира, обладатель золота прошлогоднего мирового первенства в личном многоборье Артур Далалоян (оба - в вольных упражнениях), серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Давид Белявский (конь), двукратный чемпион мира Денис Аблязин (кольца), а также двукратные серебряные призеры чемпионатов мира Ангелина Мельникова (разновысокие брусья), Лилия Ахаимова (опорный прыжок) и Дарья Спиридонова (брусья).

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Открывать состязания в субботу предстояло Нагорному. Ранее он дважды подряд выступал последним - сперва в командном многоборье, а затем - в личном. Оба раза заключительным снарядом была перекладина. В субботу Нагорный стартовал в вольных упражнениях. Накануне во время беседы с журналистами гимнаст признался, что перед стартом турнира облегчил свою программу, однако в отдельных видах планирует вернуться к изначальному варианту. Однако усложнение не прошло для Нагорного безошибочно - уже на первой диагонали россиянин допустил ошибку на приземлении. За свое выступление гимнаст получил 14,166 балла, что не позволило ему побороться за золото. Далалоян в своей попытке был безошибочен, но полученные им 14,800 балла не позволили выйти в лидеры. В итоге в данной дисциплине он стал четвертым, Нагорный - шестым. Победу в вольных упражнениях одержал филиппинец Карлос Юло, вторым стал израильтянин Артем Долгопят, третьим - китаец Сяо Жотэн. "Подставили, не дали подготовиться" В беседе с журналистами Нагорный сообщил, что организаторы не дали ему времени на подготовку к упражнениям. "Подставили меня, не дали мне подготовиться, первому спортсмену всегда дают подготовиться, - сказал он. - У тех, кто дальше, есть преимущество - пока выставляют оценку первому, второй, третий, четвертый могут спокойно готовиться минуты две, а я только выхожу на помост, а мне сразу включают время. Это ужасно по отношению к спортсмену, говорю не лично за себя, а за любого". Далалоян отметил, что после изнуряющих финалов в командном и личном многоборье попросту не успел как следует восстановиться. "Половину комбинации протащил хорошо, просто только вчера выступали в многоборье, не успел восстановиться и к концу комбинации уже немножко поплыл и последнюю связку не попал, автоматически облегчил, - сказал он. - Поэтому оценка такая низкая, но в целом комбинацию сделал чистенько, просто функционально не восстановился, не хватило сил на концовку".