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ЧМ по спортивной гимнастике

Не повезло. Российские гимнасты остались без медалей в предпоследний день ЧМ

В субботу на чемпионате мира в Штутгарте стартовали финалы в упражнениях на отдельных снарядах
Денис Аблязин EPA-EFE/DANIEL KOPATSCH
Описание
Денис Аблязин
© EPA-EFE/DANIEL KOPATSCH

ШТУТГАРТ /Германия/, 12 октября. /ТАСС/. Предпоследний день чемпионата мира по спортивной гимнастике завершился в немецком Штутгарте. В субботу состоялись финалы в отдельных видах, сборная России впервые на турнире осталась без наград.

Традиционно финалы на отдельных снарядах на чемпионатах мира проходят в два дня. В Штутгарте в первый из них были запланированы состязания в вольных упражнениях, на коне и на кольцах у мужчин, а также в опорном прыжке и разновысоких брусьях - у женщин. От России в борьбу за медали квалифицировались лидеры - Никита Нагорный, ставший накануне абсолютным чемпионом мира, обладатель золота прошлогоднего мирового первенства в личном многоборье Артур Далалоян (оба - в вольных упражнениях), серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Давид Белявский (конь), двукратный чемпион мира Денис Аблязин (кольца), а также двукратные серебряные призеры чемпионатов мира Ангелина Мельникова (разновысокие брусья), Лилия Ахаимова (опорный прыжок) и Дарья Спиридонова (брусья).

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Открывать состязания в субботу предстояло Нагорному. Ранее он дважды подряд выступал последним - сперва в командном многоборье, а затем - в личном. Оба раза заключительным снарядом была перекладина.

В субботу Нагорный стартовал в вольных упражнениях. Накануне во время беседы с журналистами гимнаст признался, что перед стартом турнира облегчил свою программу, однако в отдельных видах планирует вернуться к изначальному варианту. Однако усложнение не прошло для Нагорного безошибочно - уже на первой диагонали россиянин допустил ошибку на приземлении. За свое выступление гимнаст получил 14,166 балла, что не позволило ему побороться за золото.

Далалоян в своей попытке был безошибочен, но полученные им 14,800 балла не позволили выйти в лидеры. В итоге в данной дисциплине он стал четвертым, Нагорный - шестым. Победу в вольных упражнениях одержал филиппинец Карлос Юло, вторым стал израильтянин Артем Долгопят, третьим - китаец Сяо Жотэн.

"Подставили, не дали подготовиться"

В беседе с журналистами Нагорный сообщил, что организаторы не дали ему времени на подготовку к упражнениям. "Подставили меня, не дали мне подготовиться, первому спортсмену всегда дают подготовиться, - сказал он. - У тех, кто дальше, есть преимущество - пока выставляют оценку первому, второй, третий, четвертый могут спокойно готовиться минуты две, а я только выхожу на помост, а мне сразу включают время. Это ужасно по отношению к спортсмену, говорю не лично за себя, а за любого".

Далалоян отметил, что после изнуряющих финалов в командном и личном многоборье попросту не успел как следует восстановиться. "Половину комбинации протащил хорошо, просто только вчера выступали в многоборье, не успел восстановиться и к концу комбинации уже немножко поплыл и последнюю связку не попал, автоматически облегчил, - сказал он. - Поэтому оценка такая низкая, но в целом комбинацию сделал чистенько, просто функционально не восстановился, не хватило сил на концовку".

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Следом на помост вышли девушки. Обе попытки Ахаимовой в опорном прыжке оказались неудачными, в итоге россиянка стала предпоследней (седьмой). Первенствовала в данном виде четырехкратная олимпийская чемпионка американка Симона Байлз, второй стала ее соотечественница Джейд Кэри, третьей - британка Элиза Дауни.

Не удалось прервать неудачную полосу и в мужских упражнениях на коне. Россиянин Белявский неровно начал свое выступление, а ближе к концу и вовсе сорвался со снаряда, показав в итоге седьмой результат. Лучшим в данной дисциплине стал британец Макс Уитлок, вторым - Ли Чи Кай из Тайваня, третьим - ирландец Рис Маккленаган.

Мельникова обошла Байлз, но до медали не добралась

В упражнениях на разновысоких брусьях у женщин случилась сенсация. Байлз, которой до абсолютного рекорда по количеству медалей на чемпионатах мира не хватает одной награды, ошиблась в ходе своей попытки и рухнула в нижнюю часть таблицы. Россиянка Мельникова с данным снарядом справилась, однако невысокая в сравнении с конкурентками базовая стоимость программы не позволила ей претендовать на медали. Гимнастка стала четвертой, выиграла дисциплину бельгийка Нина Дервель, второй стала Ребекка Дауни (Великобритания), третьей - Суниса Ли (США), россиянка Дарья Спиридонова - шестая.

В беседе с журналистами Мельникова не скрывала радости от первого в карьере выхода в финал мирового первенства в состязаниях на разновысоких брусьях. "Я очень-очень рада, этот снаряд очень тяжело мне дается, трудно его тренировать, я очень рада, что мне удалось сделать базу, мое исполнение было не очень плохим, как мне кажется, - сказала она. - Бывало и хуже, я довольна, что я четвертая, это очень круто, хороший результат для меня".

Последним среди россиян в субботу выступал Аблязин. За свою программу на кольцах он получил 14,666 балла и не смог побороться за призовую тройку. Золото на кольцах завоевал турок Ибрагим Колак, вторым стал итальянец Марко Лодадио, третьим - француз Самир Аит Саид.

Суббота - на текущий момент единственный день на нынешнем чемпионате мира, когда российским гимнастам не удалось завоевать медали. Ранее российская мужская команда стала первой в многоборье, Нагорный выиграл индивидуальные соревнования, Далалоян стал вторым, женская сборная заняла второе место в командном многоборье, а Мельникова - третье в личном. Чемпионат мира завершится в воскресенье.

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ЧМ по спортивной гимнастике
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