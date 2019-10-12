Хохлачев: хоккеисты "Амура" заслужили победу в матче со "Спартаком"

В субботу "Спартак" в домашнем матче уступил "Амуру" со счетом 1:2 по буллитам. "Амур" до начала встречи занимал последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

"У нас было преимущество, но мы не забили. Никак не могу объяснить то, что мы теряем очки с командами из нижней части таблицы. Если бы сегодня реализовали моменты, все было бы по-другому. Недонастроя не было, "Амур" здорово сыграл от обороны и заслужил победу", - отметил Хохлачев.

"Спартак" занимает шестое место в Западной конференции, имея в активе 18 очков после 18 матчей. В следующем матче 16 октября красно-белые примут новосибирскую "Сибирь".