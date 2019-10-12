Японец Уно победил на турнире по фигурному катанию в Финляндии

ТАСС, 12 октября. Японец Сёма Уно стал победителем турнира по фигурному катанию "Финляндия Трофи", который проходит в Эспоо.

По сумме короткой и произвольной программ 21-летний японец набрал 255,23 балла, вторым стал его соотечественник Сота Ямамото (223,24), третьим - Роман Садовский, который представляет сборную Канады (222,23). Россияне Сергей Воронов (206,19) и Андрей Лазукин (203,91) заняли шестое и седьмое места соответственно.

В соревнованиях спортивных пар победу одержали россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов (210,18), второе место заняли их соотечественники Алиса Ефимова и Александр Коровин (194,28), третьими стали канадцы Любовь Илюшечкина и Шарль Билодо (193,58).

После ритм-танца у дуэтов лидируют американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (78,80), на втором месте располагаются россияне Бетина Попова и Сергей Мозгов (72,11), третьем - китайцы Шиюэ Ван и Синьюй Лю (71,68).

Уно является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратным серебряным призером чемпионатов мира, победителем командного чемпионата мира.

В воскресенье танцевальные дуэты представят произвольный танец, женщины покажут произвольную программу. Соревнования завершатся в воскресенье.