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КХЛ

Тренер ХК "Автомобилист" не видит сходства в двух поражениях за неделю от "Динамо"

Андрей Мартемьянов отметил, что у него нет претензий к своим хоккеистам по самоотдаче
Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Два поражения за неделю екатеринбургского "Автомобилиста" от московского "Динамо" в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не имеют ничего общего. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов.

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"Автомобилист" в субботу в Москве проиграл "Динамо" со счетом 3:6, ведя к началу второго периода - 2:0. Для екатеринбуржцев это поражение от бело-голубых стало вторым за неделю - 5 октября они на своем льду уступили со счетом 1:4.

"Поздравляю "Динамо" с победой, - сказал Мартемьянов. - Первый период мы неплохо провели, во втором соперник прибавил и большую часть игрового времени провел в нашей зоне. Пошли ошибки, и соперник их использовал. По самоотдаче у меня к парням вопросов нет, по выполнению задания - есть кое-какие моменты".

Главный тренер "Автомобилиста" не считает, что стоит проводить параллели между субботним поражением от "Динамо" и тем, которое его команда потерпела 5 октября.

"Матч на матч не приходится, голы разные, - отметил он. - Был момент, когда не забили (при счете 2:0 в пользу "Автомобилиста" - прим. ТАСС). В какой-то момент соперник перехватил инициативу, поддавил. Какой-то аналогии не могу провести".

"Автомобилист" в пяти октябрьских матчах потерпел три поражения, команда располагается на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. "Динамо", одержав вторую победу в шести последних матчах, поднялось на пятое место в Западной конференции.

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