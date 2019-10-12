Вдовин: проведение ЧЕ по скейтбордингу в Нижнем Новгороде стало историческим событием

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 октября. /ТАСС/. Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин назвал историческим событием проведение чемпионата Европы в Нижнем Новгороде. Такое мнение Вдовин высказал в субботу на пресс-конференции.

"Организовать и провести такой турнир было непросто, от подачи заявки до проведения турнира прошло всего четыре месяца. Как говорят у нас в скейтбординге, это был тот трюк, который никто еще не делал. Это историческое событие, большая честь и ответственность. Это была работа всей команды, которая была как единый кулак", - отметил Вдовин.

"Спортсмены показали высочайшее мастерство, но они запомнят эту поездку не только из-за того, что получили медали или кубки, но и потому что увидели Россию. У нас получился чемпионат мира в миниатюре", - добавил глава федерации.

Чемпионат Европы проходил с 10 по 12 октября в Нижнем Новгороде.

Скейтбординг является олимпийской дисциплиной. Впервые этот вид спорта будет представлен на Играх 2020 года в Токио.