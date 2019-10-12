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Хоккей с мячом

"Уральский трубник" не сумел пробиться в полуфинал Кубка мира по хоккею с мячом

Команда из Первоуральска проиграла шведскому "Болльнесу" со счетом 1:2

ТАСС, 12 октября. Российский клуб "Уральский трубник" из Первоуральска уступил шведскому "Болльнесу" со счетом 1:2 в матче 1/4 финала Кубка мира по хоккею с мячом. Турнир проходит в шведском Сандвикене.

В составе российской команды отличился Илья Грачев (53-я минута), у шведского клуба голы забили Кристоффер Фагерстрём (3) и Филип Флодстам (41).

Полуфинальные пары будут сформированы исходя результатов группового этапа. Позднее в субботу в другом четвертьфинале сыграют "СКА-Нефтяник" из Хабаровска и шведский АИК, а в ночь с субботы на воскресенье на лед выйдут российские клубы "Динамо" (Москва) и "Енисей" (Красноярск). Еще в одном четвертьфинале встретятся шведские клубы "Вилла" и "Сандвикен".

Кубок мира завершится 13 октября. Самым титулованным клубом является шведский "Болтик", который побеждал шесть раз. "Енисей" завоевывал титул четыре раза (1982, 1984, 2011, 2015), московское "Динамо" - три раза (2006, 2007, 2013), по два раза побеждали "Водник" (2003, 2004) и красногорский "Зоркий" (1990, 2012), один раз - казанское "Динамо" (2010).

Теги
Хоккей с мячом
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