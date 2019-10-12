Пловец Морозов завоевал две золотые награды на этапе Кубка мира в Берлине

ТАСС, 12 октября. Российский пловец Владимир Морозов завоевал две золотые медали во второй день этапа Кубка мира по плаванию, который проходит в Берлине.

На дистанции 50 м на спине россиянин показал результат 24,75 секунды, вторым стал американец Майкл Эндрю (24,97), третьим россиянин Григорий Тарасевич (25,14). В заплыве на 100 м вольным стилем Морозов преодолел дистанцию за 48,02 секунды, второе место занял японец Кацухиро Мацумото (49,00), третье - француз Максим Груссе (49,16).

В пятницу Морозов стал первым на дистанции 50 м вольным стилем, Тарасевич - третьим в заплыве на 200 м на спине.

Этап Кубка мира в Берлине - пятый в сезоне, соревнования завершатся в воскресенье.