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Летние олимпийские виды спорта

Араку: ЧЕ по скейтбордингу доказал, что Россия может проводить турниры высокого уровня

С 10 по 12 октября в Нижнем Новгороде проходило первое в истории европейское первенство
Глава Международной федерации роллер-спорта Сабатино Араку Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Глава Международной федерации роллер-спорта Сабатино Араку
© Владимир Смирнов/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 октября. /ТАСС/. Чемпионат Европы по скейтбордингу, который завершился в Нижнем Новгороде в субботу, стал доказательством того, что Россия способна принимать соревнования самого высокого уровня. Такое мнение на пресс-конференции высказал глава Международной федерации роллер-спорта Сабатино Араку.

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Чемпионат Европы по скейтбордингу проводился впервые в истории. Турнир проходил в Нижнем Новгороде с 10 по 12 октября.

"Организация была фантастической, организовать континентальный чемпионат за четыре месяца очень сложно. О спортивных результатах этого турнира - здесь сидят новоиспеченные чемпионы, этим всем сказано. Они тренируются на скейтах по 8-10 часов каждый день, не во многих видах спорта есть такая нагрузка. Я очень горд тем, что я президент этих ребят, они настоящие действующие лица нашего спорта", - отметил Араку.

"Многие заблуждаются и говорят, что только американцы могут проводить турниры на таком уровне. Но Россия доказала, что может проводить соревнования очень высокого уровня, и мы хотим, чтобы их стало больше, - сказал Араку. - Уверен, что мы доработаем уже обсужденный ранее с российским Минспортом вопрос об организации в вашей стране ежегодного турнира. Этот турнир станет отборочными стартом к Олимпийским играм 2024 года".

Скейтбординг является олимпийской дисциплиной. Впервые этот вид спорта будет представлен на Играх 2020 года в Токио.

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Летние олимпийские виды спорта
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