"Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл "Эдмонтону". Какко забросил первую шайбу в НХЛ

В составе "Рейнджерс" отличился Каапо Какко (19-я минута), у "Эдмонтона" шайбы забросили Оскар Клефбом (27), Коннор Макдэвид (50) и Леон Драйзайтль (54, 60). Макдэвид отметился голом и голевой передачей, которые позволили ему выйти на первое место в гонке бомбардиров, хоккеист набрал 12 очков (4 шайбы + 8 передач).

Российские форварды "Рейнджерс" Артемий Панарин и Павел Бучневич не набрали очков, Панарин провел на площадке 22 минуты 23 секунд, Бучневич - 20 минут 54 секунды, оба хоккеиста завершили игру с отрицательным показателем полезности (-3).

Второй номер драфта 2019 года финн Какко набрал первое очко в НХЛ, для этого ему понадобилось три матча. Первый номер драфта американец Джек Хьюз в четырех первых матчах за "Нью-Джерси" очков не набрал. В мае на победном для сборной Финляндии чемпионате мира Какко забросил 6 шайб и отдал 1 результативную передачу в 10 играх.