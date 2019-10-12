"Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл "Эдмонтону". Какко забросил первую шайбу в НХЛ

ТАСС, 12 октября. "Нью-Йорк Рейнджерс" на своем льду уступил "Эдмонтону" со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
First of many for young Kaapo Kakko. Welcome to the Show!— NHL (@NHL) October 12, 2019
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В составе "Рейнджерс" отличился Каапо Какко (19-я минута), у "Эдмонтона" шайбы забросили Оскар Клефбом (27), Коннор Макдэвид (50) и Леон Драйзайтль (54, 60). Макдэвид отметился голом и голевой передачей, которые позволили ему выйти на первое место в гонке бомбардиров, хоккеист набрал 12 очков (4 шайбы + 8 передач).
Российские форварды "Рейнджерс" Артемий Панарин и Павел Бучневич не набрали очков, Панарин провел на площадке 22 минуты 23 секунд, Бучневич - 20 минут 54 секунды, оба хоккеиста завершили игру с отрицательным показателем полезности (-3).
Второй номер драфта 2019 года финн Какко набрал первое очко в НХЛ, для этого ему понадобилось три матча. Первый номер драфта американец Джек Хьюз в четырех первых матчах за "Нью-Джерси" очков не набрал. В мае на победном для сборной Финляндии чемпионате мира Какко забросил 6 шайб и отдал 1 результативную передачу в 10 играх.
В турнирной таблице "Эдмонтон" занимает первое место в Западной конференции, набрав 10 очков в пяти встречах. "Рейнджерс" располагается на девятом месте в Восточной конференции (4 очка, три матча), команда потерпела первое поражение в текущем сезоне. "Эдмонтон" одержал пять волевых побед в первых пяти матчах сезона, установив новый рекорд НХЛ, ранее "Эдмонтон" переиграл "Ванкувер" (3:2), "Лос-Анджелес" (6:5), "Нью-Йорк Айлендерс" (5:2) и "Нью-Джерси" (4:3 Б). "Эдмонтон" выиграл первые пять матчей сезона впервые с 1985 года.
18 октября "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде сыграет с "Нью-Джерси", 15 октября "Эдмонтон" в гостях встретится с "Чикаго".