Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл "Эдмонтону". Какко забросил первую шайбу в НХЛ

"Эдмонтон" установил рекорд, одержав пять волевых побед на старте сезона
Каапо Какко (слева) AP Photo/Mary Altaffer
Описание
Каапо Какко (слева)
© AP Photo/Mary Altaffer

ТАСС, 12 октября. "Нью-Йорк Рейнджерс" на своем льду уступил "Эдмонтону" со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Рейнджерс" отличился Каапо Какко (19-я минута), у "Эдмонтона" шайбы забросили Оскар Клефбом (27), Коннор Макдэвид (50) и Леон Драйзайтль (54, 60). Макдэвид отметился голом и голевой передачей, которые позволили ему выйти на первое место в гонке бомбардиров, хоккеист набрал 12 очков (4 шайбы + 8 передач).

Российские форварды "Рейнджерс" Артемий Панарин и Павел Бучневич не набрали очков, Панарин провел на площадке 22 минуты 23 секунд, Бучневич - 20 минут 54 секунды, оба хоккеиста завершили игру с отрицательным показателем полезности (-3).

Второй номер драфта 2019 года финн Какко набрал первое очко в НХЛ, для этого ему понадобилось три матча. Первый номер драфта американец Джек Хьюз в четырех первых матчах за "Нью-Джерси" очков не набрал. В мае на победном для сборной Финляндии чемпионате мира Какко забросил 6 шайб и отдал 1 результативную передачу в 10 играх.

На эту тему
Молодой дьявол. Вернет ли первый номер драфта Джек Хьюз "Нью-Джерси" в лидеры НХЛ

В турнирной таблице "Эдмонтон" занимает первое место в Западной конференции, набрав 10 очков в пяти встречах. "Рейнджерс" располагается на девятом месте в Восточной конференции (4 очка, три матча), команда потерпела первое поражение в текущем сезоне. "Эдмонтон" одержал пять волевых побед в первых пяти матчах сезона, установив новый рекорд НХЛ, ранее "Эдмонтон" переиграл "Ванкувер" (3:2), "Лос-Анджелес" (6:5), "Нью-Йорк Айлендерс" (5:2) и "Нью-Джерси" (4:3 Б). "Эдмонтон" выиграл первые пять матчей сезона впервые с 1985 года.

18 октября "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде сыграет с "Нью-Джерси", 15 октября "Эдмонтон" в гостях встретится с "Чикаго".

Реклама на ТАСС
Евро-2020
Сборная Италии обыграла греков и досрочно вышла на ЧЕ-2020 по футболу
Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Риме и завершилась победой хозяев со счетом 2:0
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС