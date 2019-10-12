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Допинг в спорте

Олимпийский чемпион в плавании Дуайер завершил карьеру после дисквалификации за допинг

30-летний американец сосредоточится на других сферах деятельности

ТАСС, 12 октября. Двукратный олимпийский чемпион американский пловец Конор Дуайер объявил о завершении карьеры после дисквалификации за употребление допинга. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание USA Today.

30-летний спортсмен сделал заявление после того, как Антидопинговое агентство США (USADA) на 20 месяцев дисквалифицировало его за нарушение антидопинговых правил. В пробах Дуайера, взятых 15 и 27 ноября, а также 20 декабря 2018 года, был найден запрещенный анаболический агент искусственного происхождения. Из-за отстранения американский пловец не сможет выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

"Независимо от решения USADA я решил уйти из плавания, чтобы сосредоточиться на других профессиональных интересах", - сказал Дуайер.

Дуайер является двукратным олимпийским чемпионом в эстафете 4 по 200 м вольным стилем, кроме того, он завоевал бронзу Игр на дистанции 200 метров вольным стилем. Также в его активе три золотые, три серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.

Теги
Допинг
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