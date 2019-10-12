Первый в истории. В Нижнем Новгороде завершился чемпионат Европы по скейтбордингу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 октября. /ТАСС/. Чемпионат Европы по скейтбордингу, который прошел впервые в истории, завершился в субботу. Соревнования состоялись в Нижнем Новгороде, в турнире приняли участие спортсмены из 24 стран.
В качестве олимпийской дисциплины скейтбординг впервые будет представлен на Играх 2020 года в Токио. Чемпионат Европы стал квалификационным стартом отбора на Олимпиаду, в зависимости от достигнутого результата райдеры получили определенное количество очков в олимпийский рейтинг. Каждая сборная могла выставить на соревнования не более 12 райдеров - по шесть представителей в женском и мужском турнирах.
8 октября спортсмены впервые увидели парк, построенный в ФОК "Мещерский", и провели первую раскатку, раскаткой был занят и следующий день, а вот в четверг квалификационным турниром открылась соревновательная часть чемпионата Европы. Входные билеты на соревнования сделали бесплатными, желающим нужно было просто зарегистрироваться на сайте турнира. В итоге все билеты были разобраны за несколько дней до старта. На протяжении всех дней трибуны ФОК "Мещерский" были заполнены полностью, а на финал мужского турнира организаторы были вынуждены организовать дополнительные места для болельщиков.
Ожидания зрителей не были обмануты - финал получился драматичным. Победители и у мужчин, и у женщин определялись по сумме баллов - сначала райдеры показали свое мастерство в двух 45-секундных попытках, после этого у них было по пять попыток для исполнения одного трюка, из которых в зачет спортсмена шли четыре лучших результата. Такой формат позволил выявить фаворитов уже после двух полноценных попыток, но набранные за исполнение единичных трюков очки могли серьезно повлиять на итоговое место в тройке победителей.
Так и произошло в мужском финале - единственный россиянин Константин Кабанов занимал третье место после двух 45-секундных попыток и исполнения одного трюка, пропустив вперед только француза Венсана Милу и бельгийца Акселя Круйсбергса. Но позднее Кабанов ошибся и упал сначала в третьей, а потом и в двух оставшихся попытках. Итоговым результатом россиянина стало лишь восьмое место (214,66 очка).
За звание чемпиона Европы с самого начала боролись Милу и Круйсбергс, безошибочно откатавшие сложные программы в первых двух попытках. В исполнении одиночных трюков стабильнее оказался француз, набравший в сумме 287,01 балла. В активе ставшего вторым Круйсбергса 263,67 балла, бронза досталась Яакко Ойанену из Финляндии (260,33).
Голландская победа
В соревнованиях девушек основная борьба развернулась между спортсменками из сборных Нидерландов и Бельгии. В решающую стадию турнира вышло про три представительницы этих стран, конкуренцию им составили француженка и единственная пробившаяся в финал соревнований россиянка Ксения Маричева.
Маричевой не очень удались обе 45-секундные попытки, так что побороться за медали домашнего турнира 17-летняя спортсменка не смогла. Она набрала 29,66 балла и в итоге заняла последнее восьмое место. Наиболее стабильное исполнение трюков показала голландская спортсменка Кет Олденбёвин, набравшая 111,34 балла. Буквально десятые доли балла ей уступила представительница Бельгии Лори Брюгемэн (111,00 балла), третье место заняла голландка Рос Зветслот (110,33).
Чемпионка Европы после победы поблагодарила за поддержку зрителей, а также отметила хороший уровень скейт-парка в Нижнем Новгороде. "Уровень всех райдеров сегодня был очень хорошим, выиграть мог кто угодно, но я очень счастлива, что у меня получилось. Этот скейт-парк очень хорошего уровня, здесь отличная организация - всегда знаешь куда идти, как доехать из парка в отель и так далее. Мне все очень понравилось на этих соревнованиях, очень помогла поддержка зрителей, все кричали, поддерживали", - сказала Олденбёвин.
Маричева после завершения соревнований сообщила, что просто перенервничала в финале турнира. "В финале я перенервничала, поэтому немного не получилось. Но я понимаю, над чем работать дальше. Это опыт, опыт того, как работать над своей попыткой, как разбираться в тактике, какие трюки нужно учить", - сказала спортсменка.
Россиянка также отметила, что планирует чаще бывать и тренироваться в Нижнем Новгороде, ведь сконструированный к чемпионату Европы парк останется в городе. По словам Маричевой, у нас в стране не хватает подобных парков с большими фигурами. По планам областного правительства, парк европейского первенства будет перенесен из ФОК "Мещерский" в другое место, а затем станет базой подготовки скейтбордистов.
Оценки организаторов
Первый в истории чемпион Европы по скейтбордингу Милу признался, что остался в шоке от прекрасной организации турнира и рассчитывает еще не раз побывать на соревнованиях в России. "Организация была восхитительной, всех потрясло то, как все было сделано для спортсменов, после таких соревнований хочется возвращаться в Россию еще и еще", - сказал Милу.
Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин поблагодарил спортсменов за высокую оценку турнира и назвал прошедшие соревнования историческими. "Организовать и провести такой турнир было непросто, от подачи заявки до проведения турнира прошло всего четыре месяца. Это историческое событие, большая честь и ответственность", - отметил Вдовин.
"Многие заблуждаются и говорят, что только американцы могут проводить турниры по скейтбордингу на таком уровне. Но Россия доказала, что может проводить соревнования очень высокого уровня, мы хотим, чтобы их стало больше", - сказал глава Международной федерации роллер-спорта Сабатино Араку.