Первый в истории. В Нижнем Новгороде завершился чемпионат Европы по скейтбордингу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 октября. /ТАСС/. Чемпионат Европы по скейтбордингу, который прошел впервые в истории, завершился в субботу. Соревнования состоялись в Нижнем Новгороде, в турнире приняли участие спортсмены из 24 стран. В качестве олимпийской дисциплины скейтбординг впервые будет представлен на Играх 2020 года в Токио. Чемпионат Европы стал квалификационным стартом отбора на Олимпиаду, в зависимости от достигнутого результата райдеры получили определенное количество очков в олимпийский рейтинг. Каждая сборная могла выставить на соревнования не более 12 райдеров - по шесть представителей в женском и мужском турнирах.

8 октября спортсмены впервые увидели парк, построенный в ФОК "Мещерский", и провели первую раскатку, раскаткой был занят и следующий день, а вот в четверг квалификационным турниром открылась соревновательная часть чемпионата Европы. Входные билеты на соревнования сделали бесплатными, желающим нужно было просто зарегистрироваться на сайте турнира. В итоге все билеты были разобраны за несколько дней до старта. На протяжении всех дней трибуны ФОК "Мещерский" были заполнены полностью, а на финал мужского турнира организаторы были вынуждены организовать дополнительные места для болельщиков. Ожидания зрителей не были обмануты - финал получился драматичным. Победители и у мужчин, и у женщин определялись по сумме баллов - сначала райдеры показали свое мастерство в двух 45-секундных попытках, после этого у них было по пять попыток для исполнения одного трюка, из которых в зачет спортсмена шли четыре лучших результата. Такой формат позволил выявить фаворитов уже после двух полноценных попыток, но набранные за исполнение единичных трюков очки могли серьезно повлиять на итоговое место в тройке победителей. Так и произошло в мужском финале - единственный россиянин Константин Кабанов занимал третье место после двух 45-секундных попыток и исполнения одного трюка, пропустив вперед только француза Венсана Милу и бельгийца Акселя Круйсбергса. Но позднее Кабанов ошибся и упал сначала в третьей, а потом и в двух оставшихся попытках. Итоговым результатом россиянина стало лишь восьмое место (214,66 очка). За звание чемпиона Европы с самого начала боролись Милу и Круйсбергс, безошибочно откатавшие сложные программы в первых двух попытках. В исполнении одиночных трюков стабильнее оказался француз, набравший в сумме 287,01 балла. В активе ставшего вторым Круйсбергса 263,67 балла, бронза досталась Яакко Ойанену из Финляндии (260,33). Голландская победа В соревнованиях девушек основная борьба развернулась между спортсменками из сборных Нидерландов и Бельгии. В решающую стадию турнира вышло про три представительницы этих стран, конкуренцию им составили француженка и единственная пробившаяся в финал соревнований россиянка Ксения Маричева.