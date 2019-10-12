Сборная Италии обыграла греков и досрочно вышла на ЧЕ-2020 по футболу

Мячи забили Жоржиньо (63-я минута, с пенальти) и Федерико Бернардески (78). Встречу обслуживала российская бригада во главе с Сергеем Карасевым. Итальянские футболисты впервые в истории сыграли в комплекте формы, в котором не было синего цвета.

ТАСС, 13 октября. Мужская сборная Италии по футболу досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года благодаря домашней победе в матче отборочного турнира над командой Греции со счетом 2:0.

Сборная Италии стала второй командой, сумевшей обеспечить себе досрочный выход на чемпионат Европы 2020 года. Ранее в четверг в финальную часть турнира пробилась команда Бельгии. Капитан сборной Италии Леонардо Бонуччи вышел на 10-е место по числу матчей за сборную (92 матча), девятое место занимает Джачинто Факкетти (94), лидером является Джанлуиджи Буффон (176).

В других матчах группы J сборная Боснии и Герцеговины на своем поле разгромила команду Финляндии (4:1), команда Армении на выезде сыграла вничью со сборной Лихтенштейна (1:1). После семи туров сборная Италии занимает первое место в группе J, набрав 21 очко в семи матчах, финны и армяне имеют в активе по 12 баллов, однако сборная Италии опережает обе команды по дополнительным показателям. На четвертом месте идет сборная Боснии и Герцеговины (10 очков), греки - на пятом (5 очков), команда Лихтенштейна - на шестом (2). В восьмом туре команда Италии на выезде встретится со сборной Лихтенштейна 15 октября, в тот же день греки сыграют с боснийцами.

Сборная Италии в 10-й раз сыграет на чемпионатах Европы, один раз выиграв турнир (1968), на предыдущем турнире в 2016 году итальянцы вылетели в 1/4 финала, уступив немцам в серии пенальти. Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Результаты других матчей игрового дня

В матче группы F сборная Испании на выезде сыграла вничью с командой Норвегии (1:1). В составе сборной Испании забил Сауль (47-я минута), у норвежцев на четвертой добавленной ко второму тайму минуте с пенальти отличился Джошуа Кинг. В составе сборной Испании 168-й матч провел защитник Серхио Рамос, он установил рекорд национальной команды по этому показателю, опередив голкипера Икера Касильяса, в активе которого 167 матчей. Сборная Испании не смогла повторить рекорд по продолжительности победной серии в матчах отборочных циклов чемпионатов Европы, до этой встречи испанцы одержали 14 побед подряд в период с 2014 по 2019 год, рекорд принадлежит команде Чехии (15 побед с 1995 по 2002 год).

Впервые в истории сборной Испании в сратовом составе на матч национальной команды вышли игроки 11 разных клубов.