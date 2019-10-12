Третья проба отстраненного за допинг боксера Спонга показала отрицательный результат

ТАСС, 13 октября. Третья проба дисквалифицированного за употребление допинга бывшего соперника украинского боксера Александра Усика голландца Тайрона Спонга показала отрицательный результат. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Instagram голландского спортсмена.

Спонг должен был стать соперником бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе украинца Александра Усика по дебютному бою, поединок был запланирован 12 октября в Чикаго. Во вторник Ассоциация по добровольному тестированию на допинг сообщила, что в первая проба Спонга дала положительный результат, вторая проба также была положительной. В результате Спонг был отстранен от боя, соперником Усика стал Чазз Уизерспун.

"Как я говорил и раньше, я чистый боец, скорее всего, с предыдущими пробами были проведены какие-то манипуляции. Только вот, кто за это в ответе? То, что у меня отобрали такую возможность, это позор. Команда Александра Усика знала, что я для его здоровья представляю большую угрозу, так что они искали выход, как избежать полного унижения", - говорится в сообщении.

Бой Усик - Уизерспун состоится в ночь с субботы на воскресенье. В послужном списке 34-летнего Спонга 14 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.