Грищук переиграл Опарина в третьем туре шахматного турнира на острове Мэн

ТАСС, 13 октября. Российский шахматист Александр Грищук белыми фигурами обыграл соотечественника Григория Опарина в третьем туре турнира на острове Мэн. Соревнование является квалификационным на турнир претендентов.

Россиянин Сергей Карякин черными обыграл казахстанского спортсмена Рината Джумабаева, Владислав Артемьев сыграл вничью с армянским гроссмейстером Грантом Мелкумяном, россиянин Никита Витюгов белыми победил соотечественника Александра Мотылева. В турнире принимают участие и женщины, в том числе россиянка Алина Кашлинская, которая белыми оказалась сильнее англичанина Ву Ли.

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с узбекистанским гроссмейстером Рустамом Касимджановым, американец Фабиано Каруана, который уже квалифицировался на турнир претендентов, черными обыграл Алексея Широва, представляющего Испанию. Американец Уэсли Со сыграл вничью с украинцем Андреем Волокитиным, китаец Юй Янъи разошелся миром с россиянином Алексеем Сараной. Индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд сыграл вничью с азербайджанцем Ниджатом Абасовым.

Партии четвертого тура состоятся в субботу. Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров, в нем принимают участие 154 шахматиста. Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Призовой фонд турнира составляет $433 тыс., победитель получит $70 тыс. и путевку на турнир претендентов, лучшая среди женщин - $10 тыс. Соревнования завершатся 21 октября. Турнир претендентов пройдет в 2020 году, его победитель получит право сразиться за шахматную корону с Карлсеном.