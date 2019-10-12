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НХЛ

"Оттава" победила "Тампу" в матче НХЛ. Наместников набрал три очка

Встреча завершилась со счетом 4:2
Хоккеисты "Оттавы" AP Photo/Mary Altaffer
Описание
Хоккеисты "Оттавы"
© AP Photo/Mary Altaffer

ТАСС, 13 октября. "Оттава" дома одержала победу над "Тампой" со счетом 4:2 во встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Двумя голами и результативной передачей отметился российский нападающий Владислав Наместников.

Наместников забросил победную шайбу на 57-й минуте, а на 60-й отметился голом в пустые ворота своей бывшей команды. Также в составе победителей отличились Колин Уайт (34) и Жан-Габриэль Пажо (40), которому ассистировал Наместников. У проигравших шайбы забросили Ондржей Палат (35) и Люк Витковски (49), в эпизоде с голом которого результативный пас отдал российский защитник Михаил Сергачев. Россиянин Никита Зайцев отметился голевой передачей в моменте с последней шайбой Наместникова.

Из-за травмы нижней части тела не смог доиграть встречу до конца российский нападающий "Оттавы" Артем Анисимов. Его одноклубник и соотечественник, защитник Виталий Абрамов не отметился результативными действиями. На 53-й минуте был отменен гол российского нападающего "Тампы" Никиты Кучерова, причиной стала помеха вратарю, правила в этом эпизоде нарушил Сергачев.

Для Наместникова голы в этом матче стали первыми за Оттаву", 8 октября он был обменян "Нью-Йорк Рейнджерс" на защитника Ника Эберта и право выбора в четвертом раунде драфта НХЛ 2021 года. Россиянин был задрафтован "Тампой" в 2011 году под общим 27-м номером. В феврале 2018 года клуб обменял нападающего в "Рейнджерс" на защитника Райана Макдону и форварда Джей Ти Миллера. На счету Наместникова 364 матча и 162 (68 голов + 93 передачи) очка в регулярных чемпионатах НХЛ, в плей-офф он провел 29 встреч и заработал четыре (1+3) балла за результативность.

"Оттава" одержала первую победу в текущем сезоне НХЛ и вышла на 14-е место в Восточной конференции. "Тампа" идет на шестой строчке, набрав пять очков в пяти матчах. Следующий матч "Оттава" проведет дома против "Миннесоты" 14 октября, "Тампа" в ночь на 16 октября на выезде сыграет с "Монреалем".

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