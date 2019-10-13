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НХЛ

Два очка Ковальчука помогли "Лос-Анджелесу" победить "Нэшвилл" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 7:4

ТАСС, 13 октября. "Лос-Анджелес" обыграл "Нэшвилл" со счетом 7:4 во встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Голом и результативной передачей отметился российский нападающий Илья Ковальчук.

В составе победителей отличились Майкл Амадио (9-я минута), Анже Копитар (12), Кайл Клиффорд (27), Ковальчук (39), Алекс Айафалло (60), Дастин Браун (60) и Дрю Даути (60). У проигравших голы на счету Маркуса Гранлунда (5), Виктора Арвидссона (42), Мэтта Дюшена (51) и Колтона Сиссонса (52). Две последние шайбы в матче были заброшены в пустые ворота. Ковальчук сделал голевой пас в эпизоде с голом Амадио.

Летом 2018 года Ковальчук подписал трехлетний контракт с "Лос-Анджелесом". До этого он пять сезонов провел в СКА из Санкт-Петербурга. В НХЛ российский форвард выступал также за "Атланту" и "Нью-Джерси" в период с 2001 по 2013 год. На счету 36-летнего Ковальчука 884 встречи и 856 (435 голов + 421 передача) очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

"Лос-Анджелес" впервые в сезоне одержал победу в основное время, команда с четырьмя очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. "Нэшвилл", имея в активе шесть баллов, идет на пятом месте. Следующую встречу "Лос-Анджелес" проведет 14 октября дома против "Вегаса". "Нэшвилл" двумя днями позже в гостях сыграет с тем же соперником.

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