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НХЛ

Два очка Михеева принесли "Торонто" победу над "Детройтом" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:2

ТАСС, 13 октября. "Торонто" обыграл "Детройт" со счетом 5:2 в гостевой встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий Илья Михеев отметился голом и результативной передачей.

Михеев забросил шайбу на 40-й минуте, сделав счет 2:1 в пользу своей команды. Также в составе победителей отличились Ник Шор (10-я минута), Александр Керфут (50), Джейк Маззин (54) и Тревор Мур (58), поразивший уже пустые ворота. У проигравших голами отметились Якоб Де ла Роз (4) и Даррен Хелм (50). 25-летний Михеев отдал голевой пас в эпизоде с шайбой Керфута.

В другом матче дня "Флорида" в гостях уступила "Айлендерс" в серии буллитов (2:3), несмотря на гол и результативную передачу российского нападающего Евгения Дадонова. "Бостон" дома обыграл "Нью-Джерси" со счетом 3:0 и стал лидером текущего сезона НХЛ по "сухим матчам" - 31 бросок по своим воротам отразил Туукка Раск, 6 октября в выездном матче с "Аризоной" сумел не пропустить ни одной шайбы другой вратарь команды - Ярослав Галак. Две голевые передачи российского форварда Владимира Тарасенко не спасли "Сент-Луис" от поражения в гостевом матче с "Монреалем" (3:6). "Виннипег" на выезде оказался сильнее "Чикаго" (3:2 ОТ), а "Коламбус" - "Каролины" (3:2).

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