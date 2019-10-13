Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формула-1

Феттель выиграл квалификацию Гран-при Японии "Формулы-1"

Россиянин Даниил Квят занял 14-е место
Себастьян Феттель EPA-EFE/DIEGO AZUBEL
Описание
Себастьян Феттель
© EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

ТАСС, 13 октября. Немец Себастьян Феттель, выступающий за команду "Феррари", показал лучшее время в квалификации Гран-при Японии - 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Лучший круг 32-летний пилот проехал за 1 минуту 27,064 секунды, он завоевал вторую поул-позицию в сезоне (57-ю в карьере). Второе место занял его напарник по команде - Шарль Леклер из Монако (отставание 0,189 секунды), третьим стал финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас (+0,229). До этого четыре раза подряд первым в квалификации становился Леклер.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял 14-ю позицию, его напарник по команде таец Александер Албон занял шестое место. Польский гонщик "Уильямса" Роберт Кубица попал в аварию на первых минутах квалификации и не успел показать зачетное время. В том же повороте через несколько минут в барьеры врезался датский пилот "Хааса" Кевин Магнуссен. После обеих аварий квалификация прерывалась красными флагами.

Квалификация должна была состояться в субботу в 9:00, однако была перенесена на воскресенье из-за тайфуна "Хагибис". Третья сессия свободных заездов была отменена.

Гонка пройдет в воскресенье, начало - 08:10 мск.

Теги
Формула-1
Реклама на ТАСС
Бокс
Корнилов: чемпион мира по боксу Бивол готов к объединению титулов
В воскресенье Бивол победил доминиканца Ленина Кастильо единогласным решением судей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС