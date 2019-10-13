Голы Кузнецова и Овечкина помогли "Вашингтону" победить "Даллас" в матче НХЛ

ТАСС, 13 октября. "Вашингтон" обыграл "Даллас" со счетом 4:1 в гостевой встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей голами отметились Том Уилсон (4-я минута), Джон Карлсон (28), Евгений Кузнецов (44) и Александр Овечкин (60), поразивший уже пустые ворота. У проигравших шайбу забросил Радек Факса (48). Ворота обеих команд защищали российские голкиперы - вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов отразил 24 броска, Антон Худобин из "Далласа" - 21. Нападающий хозяев Александр Радулов и защитник гостей Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.

Лучшим игроком матча стал Кузнецов, в августе дисквалифицированный Международной федерацией хоккея (IIHF) на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина. 14 сентября НХЛ дисквалифицировала 27-летнего Кузнецова на три матча, по правилам лиги кокаин не является субстанцией, повышающей работоспособность. Второй звездой был признан Карлсон, третьей - Самсонов.

9 октября "Вашингтон" принимал "Даллас" на своей площадке и уступил в овертайме со счетом 3:4. Тот матч стал первым для Кузнецова после дисквалификации.

"Вашингтон" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав восемь очков в шести матчах. "Даллас" располагается на 10-й строчке Восточной конференции, имея в активе три балла. Следующую встречу столичный клуб проведет в ночь на 15 октября дома против "Колорадо". "Даллас" 14 октября в гостях сыграет с "Баффало".