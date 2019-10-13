Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Россиянин Бивол защитил титул чемпиона мира WBA, победив Кастильо

Бой длился 12 раундов, российский боксер выиграл единогласным решением судей
Дмитрий Бивол AP Photo/Adam Hunger
Описание
Дмитрий Бивол
© AP Photo/Adam Hunger

ТАСС, 13 октября. Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Чикаго, он выиграл у доминиканца Ленина Кастильо по очкам единогласным решением судей.

Поединок проходил в невысоком темпе. Россиянин пытался подобрать ключи к обороне противника, но тот пользовался преимуществом в росте и размахе рук и хорошо защищался. Периодически Кастильо проводил опасные контратаки, поэтому в первых раундах Бивол не форсировал действия в атаке, работая в тактическом ключе.

Но уже в третьем раунде россиянин обозначил свое преимущество и подобрал нужную дистанцию. Несмотря на периодические попытки доминиканца работать первым номером, Бивол контролировал ход поединка и уверенно владел преимуществом, действуя активнее и быстрее противника.

В шестом раунде Бивол поймал соперника чистым ударом справа и отправил его в нокдаун. Доминиканец пришел в себя и в дальнейшем снова стал оказывать сопротивление, начав работать чуть активнее в атаке. Но в целом ему это не помогло, через какое-то время его порыв угас, и россиянин одержал закономерную победу.

Бивол в шестой раз защитил титул WBA, которым владеет с 2017 года. Спортсмен из Санкт-Петербурга уже в седьмом бою в карьере завоевал временный титул чемпиона мира WBA благодаря победе над доминиканцем Феликсом Валерой в 2016 году. Защитив пояс в поединке с новозеландцем Робертом Берриджем, Бивол был объявлен чемпионом мира уже на постоянной основе после завершения карьеры владевшего на тот момент поясом американца Андре Уорда и отказа шведа Баду Джека.

В ноябре 2017 года Бивол успешно провел первую защиту, нокаутировав уже в конце стартового раунда австралийца Трента Бродхёрста. В марте 2018 года россиянин победил обязательного претендента кубинца Салливана Барреру техническим нокаутом в 12-м раунде, а затем - решением судей малавийца Айзека Чилембу, канадца Жана Паскаля и американца Джо Смита - младшего.

Четыре победы по очкам подряд

В послужном списке 28-летнего россиянина 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. Бивол продлил серию до четырех побед решением судей, в последний раз он побеждал досрочно в марте прошлого года Барреру.

31-летний Кастильо впервые боксировал за титул чемпиона мира. В его послужном списке теперь 20 побед (15 нокаутом), три поражения и одна ничья.

На данный момент трое россиян владеют чемпионскими титулами: помимо Бивола, Сергей Ковалев (Всемирная боксерская организация, WBO, вес до 79,38 кг) и Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация, IBF, до 79,38 кг).

Теги
Бокс
Реклама на ТАСС
Бокс
Корнилов: чемпион мира по боксу Бивол готов к объединению титулов
В воскресенье Бивол победил доминиканца Ленина Кастильо единогласным решением судей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС