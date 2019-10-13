Россиянин Бивол защитил титул чемпиона мира WBA, победив Кастильо

ТАСС, 13 октября. Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Чикаго, он выиграл у доминиканца Ленина Кастильо по очкам единогласным решением судей.

Поединок проходил в невысоком темпе. Россиянин пытался подобрать ключи к обороне противника, но тот пользовался преимуществом в росте и размахе рук и хорошо защищался. Периодически Кастильо проводил опасные контратаки, поэтому в первых раундах Бивол не форсировал действия в атаке, работая в тактическом ключе.

Но уже в третьем раунде россиянин обозначил свое преимущество и подобрал нужную дистанцию. Несмотря на периодические попытки доминиканца работать первым номером, Бивол контролировал ход поединка и уверенно владел преимуществом, действуя активнее и быстрее противника.

В шестом раунде Бивол поймал соперника чистым ударом справа и отправил его в нокдаун. Доминиканец пришел в себя и в дальнейшем снова стал оказывать сопротивление, начав работать чуть активнее в атаке. Но в целом ему это не помогло, через какое-то время его порыв угас, и россиянин одержал закономерную победу.

Бивол в шестой раз защитил титул WBA, которым владеет с 2017 года. Спортсмен из Санкт-Петербурга уже в седьмом бою в карьере завоевал временный титул чемпиона мира WBA благодаря победе над доминиканцем Феликсом Валерой в 2016 году. Защитив пояс в поединке с новозеландцем Робертом Берриджем, Бивол был объявлен чемпионом мира уже на постоянной основе после завершения карьеры владевшего на тот момент поясом американца Андре Уорда и отказа шведа Баду Джека.

В ноябре 2017 года Бивол успешно провел первую защиту, нокаутировав уже в конце стартового раунда австралийца Трента Бродхёрста. В марте 2018 года россиянин победил обязательного претендента кубинца Салливана Барреру техническим нокаутом в 12-м раунде, а затем - решением судей малавийца Айзека Чилембу, канадца Жана Паскаля и американца Джо Смита - младшего.

Четыре победы по очкам подряд

В послужном списке 28-летнего россиянина 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. Бивол продлил серию до четырех побед решением судей, в последний раз он побеждал досрочно в марте прошлого года Барреру.

31-летний Кастильо впервые боксировал за титул чемпиона мира. В его послужном списке теперь 20 побед (15 нокаутом), три поражения и одна ничья.

На данный момент трое россиян владеют чемпионскими титулами: помимо Бивола, Сергей Ковалев (Всемирная боксерская организация, WBO, вес до 79,38 кг) и Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация, IBF, до 79,38 кг).