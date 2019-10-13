Российские волейболисты потерпели пятое поражение на КМ, уступив сборной Аргентины

ТАСС, 13 октября. Мужская сборная России потерпела поражение от команды Аргентины в девятом матче на Кубке мира по волейболу. Соревнования проходят в Японии.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (25:23, 25:23, 21:25, 25:16) в пользу аргентинцев. В первом матче россияне обыграли иранцев (3-1), во втором - канадцев (3-2), затем уступили австралийцам (2-3) и бразильцам (0-3), обыграли египтян (3-1), проиграли полякам (1-3) и японцам (1-3), а потом победили итальянцев (3-1). В следующей игре российская команда 14 октября встретится со сборной США.

После девяти матчей сборная России занимает пятое место, имея в активе 12 очков. Возглавляет турнирную таблицу команда Бразилии (24 очка), которая еще не потерпела ни одного поражения, сборная Польши идет на втором месте (21), на третьем - команда США (18), на четвертом - сборная Японии (17).

Розыгрыш Кубка мира проводится один раз в четыре года. Участие в турнире принимают 12 команд со всех континентальных зон Международной федерации волейбола. Соперники встречаются друг с другом по одному разу, сборная, набравшая наибольшее количество очков, станет обладателем Кубка мира. Турнир завершится 15 октября.

Мужская сборная России дважды становилась победителем Кубка мира (1999, 2011), а также один раз выигрывала серебряные медали (2007). В активе сборной СССР четыре победы (1965, 1977, 1981, 1991), что является рекордом.