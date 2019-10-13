Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Российские волейболисты потерпели пятое поражение на КМ, уступив сборной Аргентины

Встреча завершилась в четырех сетах

ТАСС, 13 октября. Мужская сборная России потерпела поражение от команды Аргентины в девятом матче на Кубке мира по волейболу. Соревнования проходят в Японии.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (25:23, 25:23, 21:25, 25:16) в пользу аргентинцев. В первом матче россияне обыграли иранцев (3-1), во втором - канадцев (3-2), затем уступили австралийцам (2-3) и бразильцам (0-3), обыграли египтян (3-1), проиграли полякам (1-3) и японцам (1-3), а потом победили итальянцев (3-1). В следующей игре российская команда 14 октября встретится со сборной США.

После девяти матчей сборная России занимает пятое место, имея в активе 12 очков. Возглавляет турнирную таблицу команда Бразилии (24 очка), которая еще не потерпела ни одного поражения, сборная Польши идет на втором месте (21), на третьем - команда США (18), на четвертом - сборная Японии (17).

Розыгрыш Кубка мира проводится один раз в четыре года. Участие в турнире принимают 12 команд со всех континентальных зон Международной федерации волейбола. Соперники встречаются друг с другом по одному разу, сборная, набравшая наибольшее количество очков, станет обладателем Кубка мира. Турнир завершится 15 октября.

Мужская сборная России дважды становилась победителем Кубка мира (1999, 2011), а также один раз выигрывала серебряные медали (2007). В активе сборной СССР четыре победы (1965, 1977, 1981, 1991), что является рекордом.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Бокс
Корнилов: чемпион мира по боксу Бивол готов к объединению титулов
В воскресенье Бивол победил доминиканца Ленина Кастильо единогласным решением судей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС