Корнилов: чемпион мира по боксу Бивол готов к объединению титулов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол нацелен на объединение титулов. Об этом ТАСС заявил менеджер боксера Вадим Корнилов.

Ранее Бивол единогласным решением судей победил доминиканца Ленина Кастильо в поединке в Чикаго и защитил титул.

"Всем хочется увидеть нокаут, но Бивол другой боксер, - сказал Корнилов. - Для него важно тактически верно вести бой и не пропускать лишних ударов, для него важно не рисковать и сохранить титул. Жду с нетерпением, когда Дмитрий встретится с кем-то из чемпионов, где он покажет совсем другой уровень бокса".

"Для Бивола бой с Кастильо - это очень хороший опыт, - продолжил менеджер. - Кто из обладателей титулов более интересен? Не важно. Важно обьединить титулы".

В послужном списке 28-летнего россиянина 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. Бивол продлил серию побед решением судей до четырех, в последний раз он побеждал досрочно в марте прошлого года Барреру.

На данный момент трое россиян владеют чемпионскими титулами: помимо Бивола, Сергей Ковалев (Всемирная боксерская организация, WBO, вес до 79,38 кг) и Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация, IBF, до 79,38 кг).