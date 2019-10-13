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Бокс

Боксер Усик успешно дебютировал в супертяжелом весе, победив Уизерспуна

Бой был остановлен после седьмого раунда
Александр Усик Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Усик
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 13 октября. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелой весовой категории. В 12-раундовом рейтинговом поединке, прошедшем в Чикаго, он выиграл у американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом.

Команда Уизерспуна приняла решение отказаться от продолжения боя после седьмого раунда.

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Первоначально Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе 25 мая в поединке против француза Карлоса Такама, однако бой был отменен из-за травмы украинца. Позднее было объявлено, что Усик проведет поединок против голландца Тайрона Спонга, но тот не прошел допинг-тест и на этой неделе был заменен на Уизерспуна.

В послужном списке 32-летнего Усика теперь 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. Украинец ранее владел чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг. Усик является победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, в финале которой победил россиянина Мурата Гассиева и объединил четыре чемпионских пояса.

38-летний Уизерспун потерпел четвертое поражение при 38 победах (29 нокаутом).

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