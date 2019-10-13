Чемпион мира по боксу Бивол готов провести бой с мексиканцем Альваресом

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол готов провести бой с мексиканцем Саулем Альваресом. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

Ранее Бивол единогласным решением судей победил доминиканца Ленина Кастильо в поединке в Чикаго и защитил титул.

"Рад, что победил, - сказал Бивол. - Всегда можно выигрывать красивее, выигрывать нокаутом. Но мы развиваемся и можем занести себе в актив этот бой. Я готов боксировать с другими чемпионами, с кем - не имеет значения".

"Интересно ли встретиться с Альваресом в случае его победы? Конечно", - добавил боксер.

В послужном списке 28-летнего россиянина 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. Бивол продлил серию побед решением судей до четырех, в последний раз он побеждал досрочно в марте прошлого года кубинца Салливана Барреру.

На данный момент трое россиян владеют чемпионскими титулами: помимо Бивола, Сергей Ковалев (Всемирная боксерская организация, WBO, вес до 79,38 кг) и Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация, IBF, до 79,38 кг). Ковалев ближайший бой проведет 2 ноября против Альвареса в США.