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НХЛ

Голевая передача Зыкова помогла "Вегасу" обыграть "Калгари" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:2
Валентин Зыков AP Photo/Paul Sancya
Описание
Валентин Зыков
© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 13 октября. "Вегас" победил "Калгари" со счетом 6:2 в домашней встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий Валентин Зыков отметился результативной передачей.

В составе победителей отличились Томаш Носек (4-я минута), Марк Стоун (27), Уильям Каррьер (30), Петер Штястны (38), Райан Ривз (45) и Коди Глэсс (58), которому ассистировал 24-летний Зыков. У проигравших голами отметились Расмус Андерссон и Джонни Годро - обе шайбы были заброшены на 25-й минуте.

В другом матче дня "Аризона" уступила в овертайме на выезде "Колорадо" (2:3) в 1000-й встрече своего нападающего Фила Кессела в регулярных чемпионатах НХЛ, юбиляр результативными действиями не отметился. "Питтсбург" без травмированного россиянина Евгения Малкина в гостях обыграл "Миннесоту" (7:4), которая в текущем сезоне не одержала ни одной победы. "Ванкувер" на своей площадке по буллитам одолел "Филадельфию" (3:2).

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