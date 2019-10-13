Эксперт: боксер Усик показал готовность к выступлением в супертяжелом весе

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик победой над американцем Чаззом Уизерспуном показал готовность к выступлениям в супертяжелой весовой категории и боям с лидерами. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал бывший чемпион мира Григорий Дрозд.

В ночь на воскресенье Усик победил Уизерспуна в дебютном поединке в супертяжелом весе. 12-раундовый рейтинговый бой, прошедший в Чикаго, завершился победой украинца техническим нокаутом в седьмом раунде ввиду отказа соперника. Первоначально соперником Усика должен был стать голландец Тайрон Спонг, но он не прошел допинг-тест и был заменен на этой неделе на Уизерспуна.

"Замечательный дебют в супертяжелом весе, - сказал Дрозд. - Уизерспун также проявил себя достойно с учетом того, что он взял бой за четыре дня. Саша себя прекрасно проявил, хотя мало кто сомневался в его победе. Теперь есть вопрос, как он будет выглядеть на фоне Фьюри, Уайлдера, Руиса и Джошуа".

"Думаю, что с Фьюри будет непросто, а вот с Джошуа, может быть, проще всех в этой компании, - продолжил собеседник агентства. - Усик быстрее, умнее, талантливее и техничнее многих в этом весе. Большие бои мы увидим уже в следующем году. Усик показал, что готов к супертяжелому весу".

В послужном списке 32-летнего Усика теперь 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. Украинец ранее владел чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг. Усик является победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, в финале которой победил россиянина Мурата Гассиева и объединил четыре чемпионских пояса.