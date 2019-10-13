Готов к объединению. Чемпион мира по боксу россиянин Бивол защитил титул

В ночь на воскресенье он победил доминиканца Ленина Кастильо по очкам единогласным решением судей

ТАСС, 13 октября. Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Чикаго, он выиграл у доминиканца Ленина Кастильо по очкам единогласным решением судей. Бой проходил в невысоком темпе, а Бивол использовал прагматичную тактику, не оставляя шансов оппоненту. Кастильо сопротивлялся, однако разница в классе не позволяла ему претендовать на что-то значимое. В шестом раунде Бивол отправил в нокдаун соперника. В дальнейшем россиянин продолжил доминировать, не оставляя шансов доминиканцу, и довел бой до победы. По итогам поединка все трое судей отдали победу Биволу со счетом 120:107, 119:108 (дважды). Защита титула WBA стала шестой для россиянина, который владеет титулом с 2017 гола. Всего на его счету 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. 28-летний Бивол продлил серию до четырех побед решением судей, в последний раз он побеждал досрочно в марте прошлого года кубинца Салливана Барреру. Объединение и бой с Альваресом Бивол готов проводить объединительные поединки и ждет результатов боев остальных чемпионов мира в этом весе, заявил ТАСС менеджер боксера Вадим Корнилов.

"Всем хочется увидеть нокаут, но Бивол другой боксер, - сказал Корнилов. - Для него важно тактически верно вести бой и не пропускать лишних ударов, не рисковать и сохранить титул. Жду с нетерпением, когда Дмитрий встретится с кем-то из чемпионов, и он покажет совсем другой уровень бокса". На данный момент трое россиян владеют чемпионскими титулами: помимо Бивола, Сергей Ковалев (Всемирная боксерская организация, WBO, вес до 79,38 кг) и Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация, IBF, до 79,38 кг). Бетербиев 18 октября проведет бой с чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) украинцем Александром Гвоздиком. Ковалев 2 ноября встретится с мексиканцем Саулем Альваресом. По мнению менеджера, на данном этапе неважно, с кем из чемпионов проводить объединительный поединок. "Для Бивола бой с Кастильо - это очень хороший опыт, - продолжил менеджер. - Кто из обладателей титулов более интересен? Неважно. Важно объединить титулы". Сам Бивол в разговоре с ТАСС отметил, что хотел бы провести бой с Альваресом. "Рад, что победил, - сказал Бивол. - Всегда можно выигрывать красивее, побеждать нокаутом, но мы развиваемся и можем занести себе в актив этот бой. Я готов боксировать с другими чемпионами, с кем - не имеет значения". "Интересно ли встретиться с Альваресом в случае его победы [над Ковалевым]? Конечно", - добавил боксер. Усик готов к супертяжелому весу В главном поединке турнира в Чикаго бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик досрочно победил американца Чазза Уизерспуна, дебютировав в супертяжелом весе. Бой завершился победой украинца техническим нокаутом в седьмом раунде ввиду отказа противника от продолжения поединка.