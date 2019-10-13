Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формула-1

"Мерседес" в шестой раз подряд победил в Кубке конструкторов "Формулы-1"

Пилот немецкой команды Валттери Боттас выиграл Гран-при Японии, россиянин Даниил Квят финишировал 11-м
Валттери Боттас AP Photo/Toru Takahashi
Описание
Валттери Боттас
© AP Photo/Toru Takahashi

ТАСС, 13 октября. Финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем Гран-при Японии - 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Второе место занял немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель, третьим стал пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят из "Торо Россо" финишировал 11-м. Партнер россиянина по команде француз Пьер Гасли стал 8-м. 

В ходе гонки с дистанции сошли голландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен и мексиканец Серхио Перес из "Рейсинг Пойнт". 

Гонщики "Мерседеса" по итогам этапа набрали 41 очко, что позволило команде досрочно победить в Кубке конструкторов (612 очков), на втором месте идет команда "Феррари" (435), на третьем - "Ред Булла" (323). Эта победа стала шестой подряд для команды.

В общем зачете лидирует Хэмилтон, набравший 338 очков. Вторым идет Боттас (274), третье место у пилота "Феррари" Шарля Леклера из Монако (223).

Пилоты "Мерседеса" в шестой раз подряд одержали победу на Гран-при Японии. Четыре раза побеждал Хэмилтон (2014, 2015, 2017, 2018) и один раз - немец Нико Росберг (2016). Следующий этап пройдет в Мексике с 25 по 27 октября.

Теги
Формула-1
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Адеев завоевал серебро в плавании на открытой воде на Всемирных пляжных играх в Катаре
Победил итальянец Марчелло Гуиди
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС