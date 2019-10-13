"Мерседес" в шестой раз подряд победил в Кубке конструкторов "Формулы-1"

ТАСС, 13 октября. Финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем Гран-при Японии - 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Второе место занял немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель, третьим стал пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят из "Торо Россо" финишировал 11-м. Партнер россиянина по команде француз Пьер Гасли стал 8-м.

В ходе гонки с дистанции сошли голландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен и мексиканец Серхио Перес из "Рейсинг Пойнт".

Гонщики "Мерседеса" по итогам этапа набрали 41 очко, что позволило команде досрочно победить в Кубке конструкторов (612 очков), на втором месте идет команда "Феррари" (435), на третьем - "Ред Булла" (323). Эта победа стала шестой подряд для команды.

В общем зачете лидирует Хэмилтон, набравший 338 очков. Вторым идет Боттас (274), третье место у пилота "Феррари" Шарля Леклера из Монако (223).

Пилоты "Мерседеса" в шестой раз подряд одержали победу на Гран-при Японии. Четыре раза побеждал Хэмилтон (2014, 2015, 2017, 2018) и один раз - немец Нико Росберг (2016). Следующий этап пройдет в Мексике с 25 по 27 октября.