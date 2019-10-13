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Бокс

Американский боксер Дэй впал в кому после поединка в Чикаго

Спортсмену предстоит операция на головном мозге

ТАСС, 13 октября. Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после поединка за титул чемпиона США по версии Американской боксерской ассоциации (USBA) в весовой категории до 69,9 кг с соотечественником Чарльзом Конвеллом в Чикаго. Об этом сообщает британская газета Daily Express.

По ходу поединка Дэй дважды оказывался в нокдауне, поединок был остановлен в десятом раунде после того, как он пропустил два сильных удара и был нокаутирован. Рефери поединка сразу вызвал на ринг врачей, которые на носилках вынесли боксера с арены и отправили в больницу.

Как сообщает источник, Дэй был доставлен в больницу уже в бессознательном состоянии, неизвестно, была ли кома медикаментозной. Отмечается, что американцу предстоит операция на головном мозге.

В послужном списке 27-летнего Дэя - 17 побед (16 нокаутом), 4 поражения, 1 ничья.

В главном поединке турнира бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелой весовой категории. В 12-раундовом рейтинговом поединке он выиграл у американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом в седьмом раунде. Перед этим боем россиянин Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг, выиграв у доминиканца Ленина Кастильо решением судей.

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