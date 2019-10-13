Россиянка Пальцева осталась недовольна выступлением, несмотря на золото ЧМ по боксу

УЛАН-УДЭ, 13 октября. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Пальцева осталась недовольна выступлением в финале женского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 48 кг, несмотря на победу. Об этом спортсменка заявила журналистам.

Ранее в воскресенье Пальцева стала чемпионкой мира в весовой категории до 48 кг. В финале турнира 22-летняя россиянка победила представительницу Индии Манджу Рани раздельным решением судей (4-1). Бронзовые медали турнира завоевали англичанка Деми Рестан и спортсменка из Таиланда Чутхамат Раксат.

"Я рада! Немножко собой недовольна, хотела показать больше. Сложнее было настроиться психологически, а вот физическая подготовка была хорошей", - сказала Пальцева.

Чемпионат мира завершится 13 октября.