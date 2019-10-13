Россиянка Аетбаева призналась, что выступала в финале ЧМ по боксу на фоне усталости

УЛАН-УДЭ, 13 октября. /ТАСС/. Россиянка Лилия Аетбаева призналась, что ей было тяжело в финале женского чемпионата мира по боксу, поскольку она выступала на фоне усталости. Об этом российская спортсменка заявила журналистам.

Ранее в воскресенье Аетбаева стала чемпионкой мира в весовой категории до 51 кг. В финале 25-летняя россиянка победила турчанку Бусеназ Чакироглу раздельным решением судей (4-1). Бронзовые медали турнира завоевали чемпионка мира прошлого года представительница КНДР Пан Чоль Ми и бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года спортсменка из Индии Чуннэйцзян Мэри Ком Хмангте.

"Я очень рада! Но это пятый бой, и я очень устала, было очень тяжело. Через тренера соперница передала мне букет цветов. Что касается домашнего чемпионата мира, то поддержка очень помогает", - сказала Аетбаева.

Для сборной России эта медаль стала четвертой на чемпионате мира. Ранее в воскресенье Екатерина Пальцева (до 48 кг) завоевала золотую медаль, в субботу Екатерина Дынник (до 64 кг) и Саадат Далгатова (до 69 кг) стали бронзовыми призерами. Чемпионат мира завершится в воскресенье позднее.