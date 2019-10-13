Россиянка Воронцова завоевала серебро чемпионата мира по боксу в весе до 57 кг

УЛАН-УДЭ, 13 октября. /ТАСС/. Российская спортсменка Людмила Воронцова завоевала серебряную медаль женского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 57 кг. Турнир проходит в Улан-Удэ.

В финале 20-летняя Воронцова проиграла чемпионке мира 2014 года представительнице Филиппин Нести Петесио раздельным решением судей (2-3). Бронзовые медали турнира завоевали чемпионка мира 2018 года (в весе до 54 кг) представительница Тайваня Линь Юйтин и англичанка Кэррисс Артингстолл.

Воронцова также является победительницей (2019) и серебряным призером (2018) чемпионата России.

Воронцова завоевала пятую медаль сборной России на чемпионате мира. Ранее в воскресенье Екатерина Пальцева (до 48 кг) и Лилия Аетбаева (до 51 кг) завоевали золотые медали, в субботу Екатерина Дынник (до 64 кг) и Саадат Далгатова (до 69 кг) стали бронзовыми призерами. Также в воскресенье в финале выступит россиянка Земфира Магомедалиева в весовой категории до 81 кг.

Чемпионат мира завершится в воскресенье позднее.