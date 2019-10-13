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КХЛ

Хоккеист Мнацян, умерший от рака в Германии, похоронен в Омске

Болезнь у бывшего защитника клуба КХЛ "Сибирь" была диагностирована в июле 2018 года

ОМСК, 13 октября. /ТАСС/. Российский хоккеист Самвел Мнацян, скончавшийся в возрасте 29 лет от опухоли позвоночника в Германии, похоронен в Омске на Старо-Северном кладбище. Об этом сообщили ТАСС в в хоккейном клубе "Авангард".

"Похороны состоялись, приехали болельщики из Новосибирска, Перми, настоящее хоккейное братство", - сказал представитель клуба.

На церемонии слово взяли детский и юношеский тренеры Мнацяна. Также на похоронах присутствовала молодежная команда "Омские ястребы" и представители армянской диаспоры Омска. Перед похоронами состоялось прощание с игроком в ДХЦ "Авангард". На Старо-Северном кладбище Омска похоронен другой хоккеист, игравший в "Авангарде", - Алексей Черепанов.

Болезнь у бывшего защитника новосибирского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" была диагностирована в июле 2018 года, спортсмен проходил лечение в немецком Фрайбурге.

Мнацян родился в Омске, в сезоне-2009/10 выступал в Молодежной хоккейной лиге за "Омских ястребов". В КХЛ он играл за "Барыс" (2012-2013), "Нефтехимик" (2013-2015), "Адмирал" (2015-2018), после чего подписал двухлетний контракт с "Сибирью". Всего в лиге игрок провел 183 матча, набрав 13 очков (4 шайбы + 9 результативных передач).

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