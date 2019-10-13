Сборная России оспорила результат финального боя ЧМ по боксу с участием Воронцовой

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Руководство женской сборной России по боксу подало протест на результат финального боя чемпионата мира между Людмилой Воронцовой и представительницей Филиппин Нести Петесио. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.

В финале весовой категории до 57 кг 20-летняя Воронцова проиграла чемпионке мира 2014 года представительнице Филиппин Нести Петесио раздельным решением судей (2-3) и завоевала серебряную медаль.

"Протест подан. Будет пересмотр боя", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в Международной ассоциации бокса (AIBA), организация приняла протест на результат поединка и позднее вынесет решение. "Протест принят. Бой будет пересмотрен", - сказал собеседник агентства.

Бронзовые медали турнира завоевали чемпионка мира 2018 года (в весе до 54 кг) представительница Тайваня Линь Юйтин и англичанка Кэррисс Артингстолл.

Чемпионат мира в Улан-Удэ завершится позднее в воскресенье.