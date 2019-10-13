Тренер россиянки Воронцовой ошарашен решением судей в финале ЧМ по боксу

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Тренерский штаб женской сборной России назвал несправедливым результат финального боя чемпионата мира по боксу между Людмилой Воронцовой и представительницей Филиппин Нести Петесио. Об этом журналистам заявил тренер россиянки Бадма Бадмаев.

В финале весовой категории до 57 кг Воронцова проиграла чемпионке мира 2014 года представительнице Филиппин Нести Петесио раздельным решением судей (2-3). Позднее сборная России подала протест на результат боя.

"Людмила все три раунда вела. Она нанесла больше ударов. Мы ошарашены результатом", - сказал специалист.

Международная ассоциация бокса (AIBA) приняла протест к рассмотрению и позднее вынесет решение.