Протест россиянки Воронцовой на результат финала ЧМ по боксу отклонен

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Протест россиянки Людмилы Воронцовой на результат финального боя женского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 57 кг отклонен. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.

В финале 20-летняя Воронцова проиграла чемпионке мира 2014 года представительнице Филиппин Нести Петесио раздельным решением судей (2-3). Руководство женской сборной России по боксу подало протест на результат финального боя.