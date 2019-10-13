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Бокс

Протест россиянки Воронцовой на результат финала ЧМ по боксу отклонен

20-летняя спортсменка уступила в финальном поединке представительнице Филиппин Нести Петесио
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Протест россиянки Людмилы Воронцовой на результат финального боя женского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 57 кг отклонен. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.

В финале 20-летняя Воронцова проиграла чемпионке мира 2014 года представительнице Филиппин Нести Петесио раздельным решением судей (2-3). Руководство женской сборной России по боксу подало протест на результат финального боя.

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"Бой пересмотрен. Протест не удовлетворен, результат оставлен в силе", - сказал собеседник агентства.

Бронзовые медали турнира завоевали чемпионка мира 2018 года (в весе до 54 кг) представительница Тайваня Линь Юйтин и англичанка Кэррисс Артингстолл.

Воронцова также является победительницей (2019) и серебряным призером (2018) чемпионата России. Воронцова завоевала пятую медаль сборной России на чемпионате мира. Ранее в воскресенье Екатерина Пальцева (до 48 кг) и Лилия Аетбаева (до 51 кг) завоевали золотые медали, в субботу Екатерина Дынник (до 64 кг) и Саадат Далгатова (до 69 кг) стали бронзовыми призерами. Также в воскресенье в финале выступит россиянка Земфира Магомедалиева в весовой категории до 81 кг.

Чемпионат мира, который проходит в Улан-Удэ, завершится в воскресенье позднее.

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