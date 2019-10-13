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ATP

Теннисист Медведев заявил, что мечтал победить на турнире в Шанхае

В решающем матче россиянин переиграл представителя Германии Александра Зверева

ТАСС, 13 октября. Россиянин Даниил Медведев мечтал одержать победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Шанхае. Об этом 23-летний россиянин заявил в эфире телеканала "Евроспорт". 

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В воскресенье Медведев со счетом 6:4, 6:1 обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева в финале турнира. Победа для Медведева стала второй на турнирах серии "Мастерс" в этом сезоне, ранее он победил в американском Цинциннати.

"Это невероятный успех, турнир в Шанхае - один из моих любимых. Тут очень непросто, нужно уметь управлять своими силами и нервами. Я мечтал одержать здесь победу", - сказал Медведев.

Медведев занимает четвертое место в рейтинге ATP, он вышел в финал турниров ATP и серии Большого шлема в шестой раз подряд и одержал седьмую победу на турнирах ATP в карьере. Всего в этом году на счету россиянина девять финалов, что является лучшим показателем в мире. Ранее Медведев квалифицировался на итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Призовой фонд соревнований в Шанхае составил около $7,5 млн.

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