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ATP

Кафельников: успех теннисиста Медведева в 2019 году связан с упорной работой

В воскресенье россиянин выиграл турнир ATP в Шанхае
Евгений Кафельников Андрей Иванов/ТАСС
Описание
Евгений Кафельников
© Андрей Иванов/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисист Даниил Медведев успешным выступлением в нынешнем сезоне пожинает плоды упорной работы. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Дэвиса Евгений Кафельников.

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В воскресенье Медведев одержал победу над немцем Александром Зверевым в финальном матче турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Шанхае. Призовой фонд соревнований составил около $7,5 млн. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу 23-летнего россиянина. Медведев и Зверев встретились между собой в пятый раз, до этого немецкий теннисист обыграл россиянина во всех четырех матчах.

"Рано или поздно это должно было случиться. Не было предпосылок того, что мы видим сейчас, но рано или поздно Даня должен был так заиграть, и сейчас мы имеем теннисиста мирового уровня, - сказал Кафельников. - При этом люди говорят, но не видят, какая работа проходит вне медийного пространства. Никто же не видит, как скрупулезно Даниил тренируется - плоды этой работы он сейчас пожинает".

В нынешнем году Медведев также выиграл турнир серии "Мастерс" в Цинциннати и соревнования под эгидой АТР в Санкт-Петербурге и Софии. Кроме того, он выходил в финалы Открытого чемпионата США, турнира серии "Мастерс" в Монреале и соревнований АТР в Вашингтоне, Барселоне и Брисбене.

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