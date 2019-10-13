Кафельников: успех теннисиста Медведева в 2019 году связан с упорной работой

В воскресенье Медведев одержал победу над немцем Александром Зверевым в финальном матче турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Шанхае. Призовой фонд соревнований составил около $7,5 млн. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу 23-летнего россиянина. Медведев и Зверев встретились между собой в пятый раз, до этого немецкий теннисист обыграл россиянина во всех четырех матчах.

"Рано или поздно это должно было случиться. Не было предпосылок того, что мы видим сейчас, но рано или поздно Даня должен был так заиграть, и сейчас мы имеем теннисиста мирового уровня, - сказал Кафельников. - При этом люди говорят, но не видят, какая работа проходит вне медийного пространства. Никто же не видит, как скрупулезно Даниил тренируется - плоды этой работы он сейчас пожинает".

В нынешнем году Медведев также выиграл турнир серии "Мастерс" в Цинциннати и соревнования под эгидой АТР в Санкт-Петербурге и Софии. Кроме того, он выходил в финалы Открытого чемпионата США, турнира серии "Мастерс" в Монреале и соревнований АТР в Вашингтоне, Барселоне и Брисбене.