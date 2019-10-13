Ярцев: матч отбора на ЧЕ-2020 по футболу между сборными России и Кипра будет идти до гола

"Мне нынешняя сборная России очень нравится - у нее есть характер, есть игра, - сказал Ярцев. - Видно четкое выполнение обязанностей, поставленных тренерским штабом. В том, что мы сильнее киприотов, у меня сомнений нет; единственное, что играть в таком режиме с перелетом достаточно тяжело (предыдущий матч сборная России провела 10 октября в Москве, обыграв команду Шотландии со счетом 4:0 - прим. ТАСС). Самый главный вопрос - сумеет ли команда восстановиться к этой игре". "Даже в матче с шотландцами я ни секунды не сомневался в том, что будет победа. Игра шла до одного гола. Если сборной России удастся забить первыми в матче с киприотами, игра может пойти по нашему сценарию", - добавил бывший главный тренер сборной России.

Сборная России в воскресенье в Никосии проведет матч против команды Кипра. Начало игры - 19:00 мск. Чтобы досрочно выйти в финальный раунд чемпионата Европы, подопечным Черчесова достаточно не проиграть киприотам.

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Матч между сборными России и Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года будет идти до первого гола. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Георгий Ярцев.

Говоря о нынешнем составе сборной России, Ярцев подчеркнул, что эта команда должна добиться выездной победы над киприотами. Специалист выделил 36-летнего Юрия Жиркова, который завершил карьеру в сборной после чемпионата мира 2018 года, но в марте 2019-го вернулся в национальную команду и принял участие в четырех матчах отборочного турнира к чемпионату Европы.

"Выделять кого-то не хотелось бы, но, конечно же, у сборной есть лидеры - это и Артем Дзюба, и Александр Головин, и Георгий Джикия, - отметил он. - Радует Юрий Жирков и не надо напоминать о том, в каком он сейчас возрасте. То, в каком он сейчас состоянии - это большая помощь, его вклад в победы команды очень велик. Думаю, что с таким составом мы должны обыграть сборную Кипра и спокойно готовиться к чемпионату Европы".

Перед чемпионатом Европы нужно сыграть с топ-сборными

Также Ярцев отметил изменившееся отношение болельщиков к сборной России. Он выразил надежду на то, что команда продолжит радовать своих поклонников.

"Хочется пожелать команде удачи, чтобы она и дальше продолжала радовать болельщиков. Сейчас, я думаю, отношение к сборной совсем другое - народ радуется от того, что у нас есть такая команда", - сказал Ярцев.

"Что дальше? Нужно просто спокойно пройти эту игру и включиться в чемпионат России, точно зная, что едешь на чемпионат Европы. Конечно, желательно, чтобы перед турниром был составлен такой календарь, чтобы мы сыграли с топ-сборными, командами, которые зарекомендовали себя и всегда претендуют на высшие места. Там нужно проверить свои силы", - резюмировал экс-главный тренер национальной команды.

Турнирное положение

В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом - Казахстана (7), пятом - Шотландии (6), шестом - Сан-Марино (0). В двух заключительных матчах отборочного турнира российская команда сыграет против сборных Бельгии (16 ноября, дома) и Сан-Марино (19 ноября, в гостях).

На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах в честь 60-летнего юбилея турнира, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.